Fake news η αγορά νησιού στο Ιόνιο από τον Μέσι

Ιταλός μυθομανής κρύβεται πίσω από την ψεύτικη είδηση ότι ο διάσημος ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι αγόρασε ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος.



Η είδηση των τελευταίων ωρών, ήταν αναμφίβολα η φήμη πως ο σουπερστάρ της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι, προχώρησε στην αγορά του μικρού νησιού Σοφία, κοντά στην Ιθάκη. Είναι αλήθεια;



Σύμφωνα με τα Ellinika Hoaxes ένα απλό «γκουγλάρισμα» του ονόματος του «μεσίτη» Αλεσάντρο Πρότο, μας αποκαλύπτει ένα άτομο που αρέσκεται να πλάθει φανταστικές ιστορίες και να αναστατώνει τα ιταλικά και διεθνή ΜΜΕ. Κάτι ανάλογο ισχύει και στη περίπτωση της δήθεν πώλησης του νησιού Σοφία στον Μέσι.



Στην ιστοσελίδα ilsecoloxix.it, διαβάζουμε πως ο Πρότο, δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο «Io sono l’impostore» (Μτφ: «Είμαι απατεώνας»), όπου περιγράφει τα κατά καιρούς καμώματά του.



Το 2001 φέρεται να άνοιξε το πρώτο μεσιτικό γραφείο και το 2010 αρχίζει να διαδίδει ψεύτικες πληροφορίες, για δήθεν αγορές ακινήτων από διάσημους ηθοποιούς, όπως ο Κλούνεϊ, ο Ντι Κάπριο κτλ. Όλα αυτά, μαζί με άλλες ιστορίες, όπως ότι αποτέλεσε έμπνευση για τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του 50 Shades of Grey ή πως αγόρασε τους New York Times, μαθεύτηκε εκ των υστέρων πως αποτελούσαν αποκυήματα της φαντασίας του, που παρόλα αυτά, έγιναν πρωτοσέλιδα σε ιταλικές και όχι μόνο εφημερίδες.



Σε άρθρο της linkiesta.it με τίτλο «Ο άνθρωπος που ξεγέλασε την ιταλική δημοσιογραφία», διαβάζουμε πως ο δυο δικηγόροι του Κλούνεϊ που ενεργούσαν εκ μέρους του και αναζητούσαν κάποιο ακίνητο, βρήκαν το «μεσιτικό γραφείο» του Πρότο σε αγγελία και επικοινώνησαν μαζί του. Αμέσως ο Πρότο έδωσε την είδηση στη Corriere della Sera, που κάνει την είδηση πρωτοσέλιδο, χωρίς να την επιβεβαιώσει. Που ήταν το πρόβλημα; Ο Πρότο δεν διέθετε καν άδεια μεσίτη. Η φήμη του από εκείνο το σημείο και μετά, απογειώνεται. Στις 14 Φεβρουαρίου 2013 όμως, συλλαμβάνεται για απάτες.



To 2016, o Πρότο ισχυρίζεται πως πούλησε μια συλλεκτική Ferrari 335 S Spider στον Λιονέλ Μέσι, έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που ο τελευταίος διέψευσε με αρκετή δόση χιούμορ.



