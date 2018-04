Γιορτή στη Λαχαναγορά του Ρέντη

«Αγαπώ την Αγορά μου» - «Love your Local Market» η μεγαλύτερη γιορτή των Αγορών πραγματοποιείται και φέτος στη Λαχαναγορά του Ρέντη, την Παρασκευή 4 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα.



Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ), ως μέλος της WUWM (World Union of Wholesale Markets), συμμετέχει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στον πανευρωπαϊκό θεσμό «Αγαπώ την Αγορά μου» (Love Your Local Market) και διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή με πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων, με ελεύθερη είσοδο, στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.



Η φετινή καμπάνια, με το μήνυμα «Markets: close to your heart», επικεντρώνεται στη σχέση των κατοίκων με το πιο δυναμικό κομμάτι της πόλης, εκεί που χτυπά η καρδιά της Αγοράς της. Στόχος, η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ Αγορών, καταναλωτών και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της χονδρικής με τη λιανική αγορά, η συνάντηση μικρών και μεγάλων τοπικών αγορών και η ανάδειξη ποιοτικών προϊόντων που διακινούνται στις αγορές όλης της χώρας, από την Κεντρική Αγορά Αθηνών, βασικό προμηθευτή με τις καλύτερες πρώτες ύλες της ελληνικής αγοράς και της πλειοψηφίας των καταναλωτών.



Την Παρασκευή 4 Μαΐου, η Λαχαναγορά Ρέντη γιορτάζει και ανοίγει τις πύλες της για το κοινό με μουσικές εικαστικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις, από τις 17:00 έως αργά το βράδυ.



Η Έλενα Παπαρίζου, ο συνθέτης και τραγουδιστής Βαγγέλης Κορακάκης και ο Dj και παραγωγός του Best 92,6, Ανδριανός Παπαδέας θα διασκεδάσουν όσους βρεθούν στη γιορτή, ενώ, ειδικά για αυτή τη μέρα, θα στηθεί το Street Food Corner με διαφορετικές προτάσεις φαγητού και γλυκού.



Ακόμη, σχεδιαστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα εκθέσουν τις δημιουργίες τους: τσάντες από βιώσιμα υλικά, παιδικά ρούχα από οργανικό βαμβάκι, γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ και πρωτότυπα vintage ρούχα. Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να ανταλλάξουν ή να ανακυκλώσουν τα ρούχα τους στο Clothing Swap Bazaar.



Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από το Live Street Art Project «Αγαπώ την Αγορά μου». Δέκα φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών εμπνέονται από τον ομώνυμο θεσμό και καλούνται να δημιουργήσουν στο χώρο της Λαχαναγοράς έργα μεγάλης κλίμακας, μπροστά στα μάτια των επισκεπτών.



Πρόγραμμα



17:00 - 01:00 Live Radio Best 92,6



21:00 Συναυλία Έλενα Παπαρίζου - main stage



23:00 Συναυλία Βαγγέλης Κορακάκης - stage B



23:00 Dj set Ανδριανός Παπαδέας, Best 92, 6 - stage Γ



Είσοδος ελεύθερη