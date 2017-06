ΓΣΕΕ: «Να εκδοθεί άμεσα απόφαση για την προστασία των εργαζομένων λόγω καύσωνα»

Την επείγουσα έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, ζήτησε με επιστολή της προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, τον Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος.



Η Συνομοσπονδία παράλληλα, αιτείται πρώτον, να ορισθούν ρητά και με σαφήνεια τα ειδικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίπτωση καύσωνα και οι κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών, που δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Και, δεύτερον, να ορισθούν ρητά οι εργασίες που απαγορεύεται να γίνονται σε συνθήκες καύσωνα, σύμφωνα άλλωστε και με προβλέψεις που περιέχονταν σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΣΕΕ, επεσήμανε: «Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές καταγγελίες που περιέρχονται στη γνώση της ΓΣΕΕ, τονίζεται στην επιστολή ότι η ειδική νομοθέτηση είναι κρίσιμη, καθώς η προστασία της υγείας των εργαζομένων σε συνθήκες επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (εν προκειμένω καύσωνα) ξεπερνά τα όρια των ρυθμίσεων εργασιακού περιεχομένου, καθώς οι συνέπειες από τη μη ύπαρξή της (εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, θάνατοι) αποτελούν ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και πολιτικής προστασίας».



Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της ΓΣΕΕ



Θέμα: Επείγουσα έκδοση απαιτούμενης κανονιστικής πράξης για την προστασίατων εργαζομένων που εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ήδη πλήττουν τη χώρα και αναμένεται να συνεχισθούν εντεινόμενες, σε συνδυασμό με τα υψηλάποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την πολλαπλά επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, η ΓΣΕΕ σας ζητά να προβείτε επειγόντως στην έκδοση, κατ’αρχάς, Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 3850/2010, ΠΔ305/1996, ΠΔ 16/1996 κλπ) θα ορίζονται ρητά και με σαφήνεια τα ειδικά μέτραπρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σεπερίπτωση καύσωνα και κυρίως:

α) την περιγραφή των ομάδων υψηλού κινδύνου

β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τουςεργοδότες, παράλληλα με κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες,όπως κατ’εξοχήν είναι η απαγόρευση εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών

γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και τηςυγρασίας στους χώρους εργασίας

δ) τις κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών, που δεν συμμορφώνονται στο πλαίσιοπρόνοιας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων τους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις απαγορεύσεις τέλεσης συγκεκριμένων εργασιών καιδεδομένου ότι κρίσιμες ρυθμίσεις προβλέπονταν σε διατάξεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, των οποίων αμφισβητείται η ισχύς εξαιτίας μνημονιακών περιορισμών πουδεν έχουν ακόμα αρθεί, θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας νααποκαταστήσει την όποια «αμφισβήτηση» περιλαμβάνοντας ρητά τις απαγορεύσειςστην ΚΥΑ που ζητούμε να εκδοθεί. Η ανάγκη αυτή καθίσταται πιο επιτακτική δεδομένων, ανάμεσα σε άλλες, των δυσκολιών ελέγχου των σχετικών επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων, της μη δήλωσης της πραγματικής απασχόλησης (ειδικότητας) των

εργαζομένων, της μη χορήγησης σωστού εξοπλισμού εργασίας, όπως και ατομικώνμέσων προστασίας κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– τη διάταξη της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης τηςΧώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα,όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ τοημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή,

– τη διάταξη της ΣΣΕ για τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες(μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνειθερμοκρασία 36ο και 37ο C διακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 καιόταν δίνει θερμοκρασία 38ο C και πάνω, το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή του ωραρίου θα ισχύειμέχρι και τις 19:00

– την επέκταση σε όλες τις επιχειρήσεις που διενεργούν ταχυμεταφορές ή διανομές μεδίκυκλο της διάταξης της ΣΣΕ για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνδίκυκλο (διανομείς – courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσειτης οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, ότανεπικρατούν συνθήκες καύσωνα (38ο C και άνω). Σημειώνουμε ότι έχουν περιέλθει σεγνώση μας σοβαρότατες καταγγελίες εξαιτίας ατυχημάτων, ανάμεσα σε άλλες, και γιατην ταχυμεταφορά βιολογικού υλικού σε συνθήκες καύσωνα, με πολλαπλές συνέπειεςκαι για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς.

Η έκδοση ενημερωτικών Εγκυκλίων δεν επαρκεί για την ορθή και κυρίως έγκαιρηαντιμετώπιση των σοβαρότατων κινδύνων σε βάρος της υγείας των εργαζομένων απότην έκθεση σε συνθήκες καύσωνα. Η έκδοση πράξης κανονιστικού περιεχομένου είναικρίσιμη καθώς η προστασία της υγείας σε συνθήκες επικίνδυνων καιρικών φαινομένων(εν προκειμένω καύσωνα) ξεπερνά τα όρια των ρυθμίσεων εργασιακού περιεχομένου,καθώς οι συνέπειες από τη μη ύπαρξή της (εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα,θάνατοι) αποτελούν ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και πολιτικής προστασίας.

