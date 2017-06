Διανοούμενες πόρνες

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος

O John Swinton ο διακεκριμένος Σκοτσέζος οικονομολόγος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα New York Times (1860-1870) και της προοδευτικής εφημερίδας The New York Sun (1875-1897),είχε την τύχη να πάρει συνέντευξη από τον Karl Marx τον Αύγουστο 1880 η οποία δημοσιεύτηκε στην προοδευτική εφημερίδα Sun στις 6 Σεπτεμβρίου 1880.



Ο John Swinton μια νύχτα του 1880 σε μια σύναξη δημοσιογράφων όταν κάποιος έκανε μια πρόποση «στο ανεξάρτητο του Τύπου», απάντησε:



«Δεν υπάρχει κάτι, μέχρι τη σημερινή μέρα στην Αμερική, που να χρίζει τον τίτλο ‘ανεξάρτητος Τύπος’. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω. Δεν υπάρχει ούτε ένας από εσάς που να τολμάει να γράψει την ειλικρινή του γνώμη, και αν το κάνετε ξέρετε εκ των προτέρων ότι δεν θα τυπωθεί ποτέ.



Πληρώνομαι για να κρατάω τις έντιμες απόψεις μου έξω από την εφημερίδα με την οποία συνδέομαι. Άλλοι από εσάς λαμβάνετε παρόμοιους μισθούς για παρόμοια θέματα και όποιος από εσάς φανεί τόσο ανόητος ώστε να γράψει ειλικρινείς απόψεις, θα βρεθεί στο δρόμο να ψάχνει για άλλη δουλειά. Αν επέτρεπα στις ειλικρινείς απόψεις μου να εμφανιστούν στην εφημερίδα μου, πριν περάσουν 24 ώρες, θα έχανα τη δουλειά μου.



Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται κατάφορα, να διαστρεβλώνει, να διαβάλει, να κολακεύει το θεό του χρήματος και να πουλάει τη χώρα του και τους συνανθρώπους του για το καθημερινό του ψωμί. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω και δεν μπορώ να καταλάβω τι ανοησία είναι αυτή η πρόποση στον "ανεξάρτητο Τύπο".



Είμαστε υποτελείς και εργαλεία των πλουσίων ανθρώπων που βρίσκονται στο παρασκήνιο. Είμαστε μαριονέτες, εκείνοι τραβάνε τα κορδόνια κι εμείς χορεύουμε. Τα ταλέντα μας, οι δυνατότητες και οι ζωές μας είναι όλα ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων. Είμαστε διανοούμενες πόρνες».



Θέλω να πω με λίγα λόγια σε όλους τους ωραιοπαθείς τύπους και αυτούς του περιοδικού UNFOLLOW, οι οποίοι προσφάτως ανέλαβαν την υπεράσπιση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι δε χρειάζεται με παραληρηματικού τύπου απολογίες να υπεραμύνονται της αντικειμενικότητας και της ελευθερίας τους. Αντί να το διαλαλούν αριστερά δεξιά, μπορούν να περιμένουν. Θα έχουν πολλές ευκαιρίες να το αποδείξουν.



Οφείλω επίσης να επισημάνω μία παράγραφο όπου οι έντιμοι αυτοί άνθρωποι αναφέρονται στο πρόσωπό μου, γράφοντας ότι είναι γνωστό πως έχω απασχολήσει την δημοσιότητα για σχέσεις με επιχειρηματίες και πράξεις που ευνοούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Την ανοησία δεν έχει σημασία ποιός τη γράφει αλλά γιατί τη γράφει και πρέπει να θυμίσω στον αγαπητό συνάδελφο Χαραλαμπόπουλο, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω κάποτε στα γραφεία της "Ζούγκλας" ότι μετράω πάνω από πενήντα παραιτήσεις για να μην υπηρετώ κανένα συμφέρον. Παραιτήθηκα από τον ALPHA, από το STAR, από τον ΣΚΑΙ, από τα ΝΕΑ από τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ και από δεκάδες άλλες δουλειές γι αυτόν ακριβώς τον λόγο.



Επομένως το να εργάζεσαι στα έντυπα ενός ολιγάρχη δε σημαίνει κατ΄ανάγκην ότι καθίστασαι και υπάλληλός του, αρκεί να έχεις τα κότσια να το αποδείξεις την ώρα που πρέπει. Το πότε θα έρθει αυτή η ώρα είναι θέμα χρόνου, γιατί βέβαια άλλο πράγμα να είσαι εργαζόμενος στην εφημερίδα του Μαρινάκη κι άλλο του καφετζή του. Έχει κι αυτό μία σημασία.



Κανονικά οφείλω να τραβήξω μία μήνυση στους συγκεκριμένους κυρίους για να αναγκαστούν να μου απαντήσουν ποίων επιχειρηματιών υπηρέτησα τα συγκεκριμένα συμφέροντα, επειδή όμως θεωρώ ποταπό ο πολιτικός και ο δημοσιογράφος από το βήμα που διαθέτουν να καταφεύγουν σε μηνύσεις, θα περιμένω με... αγωνία να μου εξηγήσουν τι εννοούν.



Έπειτα τόσο η κ. Ψαρά η οποία αγνοεί την ροή των πραγματικών γεγονότων, απ' ότι διάβασα στο ρεπορτάζ της, όσο και οι λοιποί κύριοι μεταφέρουν ανακρίβειες σε σχέση με ότι συνέβη και με ότι διημείφθη μεταξύ εμού του Πάνου Καμμένου και του πρωταγωνιστή ισοβίτη Μάκη Γιαννουσάκη.

Η άγνοια των πραγματικών γεγονότων από τους εκπροσώπους του Τύπου είναι κάτι που δε με εντυπωσιάζει πλέον. Σε ένα τροχαίο οι νεκροί γίνονται τρεις, πέντε, οκτώ αναλόγως με τα κέφια του συντάκτη και να φανταστείτε ότι πρόκειται για ανθρώπινες ζωές και όχι για την τιμή και το ήθος του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, των Συριζαίων, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και των λοιπών τεθλιμμένων συγγενών και φίλων.



Βρε μαϊμούδες της ενημέρωσης αυτός είναι ο λόγος που ονόμασα "Ζούγκλα" την εκπομπή μου, τη μία από τις δύο, γιατί η άλλη έγινε 'Κίτρινος Τύπος" πάλι εξ' αιτίας σας.



Αρκεί μία μόνο ερώτηση για να πάτε στα αζήτητα όλοι μαζί. Χθες ο Μαρινάκης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Πάνου Καμμένου, του λιμενικού ανακριτικού υπαλλήλου και κατά του κίτρινου Τύπου γενικώς, υπονοώντας προφανώς εμένα.



Θέτω λοιπόν τον εξής απλό προβληματισμό. Λογικό ένας αθώος άνθρωπος και το εννοώ τώρα αυτό γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης δε μπορεί να θεωρηθεί ένοχος ή αθώος επειδή ο Τριανταφυλλόπουλος κάνει ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω για να μη χαθεί η ροή, ένας αθώος άνθρωπος που αναφέρεται ότι συμμετείχε στη διακίνηση της ηρωίνης χωρίς να έχει καμία σχέση μηνύει τον Καμμένο. Λογικό. Μηνύει τον λιμενικό. Λογικό. Μηνύει τον Τριανταφυλλόπουλο. Παράλογο γιατί έχει άλλες 2345 μηνύσεις.

Τον Γιαννουσάκη ο οποίος επί τρεις μήνες μου περιέγραφε την εμπλοκή του Μαρινάκη με το NOOR 1 γιατί δεν τον μήνυσε;



Λογικό;