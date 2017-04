Οι ερωτήσεις που θα απευθύνουν οι μαθητές προς τον Κοσμοναύτη Θεόδωρο Γραμματικόπουλο στον ISS!

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος "ΔΙΑΣΤΗΜΑ", σε συνεργασία με το 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας και την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, διοργανώνει εκδήλωση, με κεντρική δραστηριότητα την απευθείας επικοινωνία μαθητών με Κοσμοναύτη, σε τροχιά, του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, τον Fyodor ( Θεόδωρο) Yurchikhin - Γραμματικόπουλο RN3FI.Ακολουθούν οι ερωτήσεις που εγκρίθηκαν και θα απευθύνουν οι μαθητές, στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ρώσικα. Σε παρένθεση οι ηλικίες των μαθητών:1. Savvas (11): What is your current mission aboard ISS?1. Σάββας (11): Ποιά είναι η αποστολή σας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό;1. Савва (11): Какую задачу выполняете Вы на МКС ?2. Fanis (10):What age did you first realize that you wanted to become a cosmonaut?2. Φάνης (10): Σε ποια ηλικία συνειδητοποιήσατε ότι θέλατε να γίνετε Κοσμοναύτης;2. Фанис (10): В каком возрасте Вы решили, что станете космонавтом?3. Basilis (10): What are your thoughts when you look at Greece from space?3. Βασίλης (10): Τι σκέπτεστε όταν βλέπετε την Ελλάδα από το Διάστημα;3. Василис (10): О чём Вы думаете, когда видите Грецию из Космоса?4. Vasia (11): Are there any debris in Space?4. Βάσια (11): Υπάρχουν σκουπίδια στο Διάστημα;4. Васия (11): Есть ли мусор в космосе?5. Katerina (11): How do you brush your teeth?5. Κατερίνα (11): Πως πλένετε τα δόντια σας;5. Катерина (11): Как Вы моете зубы на МКС?6. Despina (10): How do you get a shower?6. Δέσποινα(10): Πως πλένεστε στο διάστημα;6. Деспина (10): Как вы купаетесь на МКС?7: Panagiotis (10): How many times did you walk in space?7: Παναγιώτης (10): Πόσες φορές περπάτησες στο διάστημα;7. Панаёта (10): Сколько раз Вы выходили в открытый космос?8. Mariami (9): What do you eat and drink in space?8. Μαριάμι (9): Τι τρώτε και πίνετε στο διάστημα;8. Мариами (9): Как вы питаетесь на МКС?9. Katerina (9): How do you have fun in the Space Station?9. Κατερίνα (9): Πως διασκεδάζετε στον Διαστημικό Σταθμό;9. Катерина (9): Как Вы проводите свободное время на станции? Какие у вас развлечения?10. Nikolas (10): How fast do you travel?10. Νικόλας (10): Πόσο γρήγορα ταξιδεύετε;10. Николас (10): Какая скорость МКС?11. Theano (9): How much time do you need to get in to the space suit?11. Θεανώ (9): Πόση ώρα χρειάζεται να φορέσεις την διαστημική στολή;11. Феано (9): Сколько время Вам надо, чтобы надеть космический костюм?12. Nikos (12): How long does it take to get to space?12. Νίκος (12): Πόση ώρα χρειάζεται για να φτάσετε στο Διάστημα;12. Никос (12): Сколько часов необходимо, чтобы долететь от Земли до Станции?13.Christina (12): What are your thoughts during your mission?13. Χριστίνα (12): Ποιές είναι οι σκέψεις σας κατά τη διάρκεια της αποστολής σας;13. Христина (12): О чём Вы думаете во время полёта?14.George (12): How do you prepare for your space travel?14. Γιώργος (12): Πως προετοιμάζεστε για την διαστημική σας αποστολή;14. Георгиос (12): Как Вы готовитеськ полёту?15. Theano (11): How long do you stay in space for every mission?15. Θεανώ (11): Για πόσο χρόνο μένετε στο διάστημα σε κάθε αποστολή;15. Феано (11): Сколько время Вы проводите на МКС в каждый свой полёт?16. Stavros (12): How many times have you travelled in space?16. Σταύρος (12): Πόσες φορές έχετε ταξιδέψει στο διάστημα;16. Ставрос (12): Сколько раз Вы летали на МКС?17. Stathis (16): What words describe a man's effort to become a cosmonaut?17. Στάθης (16): Ποιες λέξεις περιγράφουν τον αγώνα ενός ανθρώπου για να γίνει κοσμοναύτης;17. Стафис (16): Какими словами Вы бы описали подготовку человека, который хочет стать космонавтом?18. Katerina(16): What does an astronaut feel when he observes the Earth from space?18. Κατερίνα (16): Ποια συναισθήματα κυριεύουν έναν κοσμοναύτη παρατηρώντας τη Γη;18. Катерина (16): Что чувствует космонавт,наблюдая Землю из Космоса?Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του 2ου & 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης (πρώην Πολυκλαδικό) Ηπείρου 10, Κατερίνη Τ.Κ. 60100. Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιείται με την βοήθεια των Διαστημικών Υπηρεσιών ROSCOSMOS, ESA, NASA και με τον συντονισμό του οργανισμού ARISS (Amateur Radio on International Space Station).Η επικοινωνία θα διεξαχθεί με ασύρματα μέσα και τεχνική υποστήριξη από τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας και την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2017.Οριστική ημερομηνία και ώρα θα προσδιοριστεί ένα δεκαήμερο πριν τη διεξαγωγή της επαφής από τις αρμόδιες διαστημικές υπηρεσίες και θα κοινοποιηθεί εγκαίρως. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ειδησεογραφικό ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία τέτοιου είδους με ρώσο κοσμοναύτη της ROSCOSMOS, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του οργανισμού ARISS, και η πρώτη φορά που θα ακουστεί η ελληνική γλώσσα στο διάστημα από τον ελληνικής καταγωγής κοσμοναύτη.Η εκδήλωση είναι μέρος μιας μεγαλύτερης δράσης για την παρακίνηση των μαθητών να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν την τεχνολογία και το διάστημα.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο του ΣΥ.ΡΑ.Π. κ. Αδάμο Σαραηλίδη, στο τηλέφωνο 6942082575 (απόγευμα) και στο e-mail: sz2rcp@gmail.com .