Η ΕΥΔΑΠ στη Διεθνή Μπιενάλε της Σεούλ

Στη Διεθνή Μπιενάλε της Σεούλ, με γενικό τίτλο «2017 Seoul Biennale on Architecture and Urbanism», κλήθηκε να συμμετάσχει η ΕΥΔΑΠ στον Τομέα «Cities» (Πόλεις), με θεματική: «Τέσσερις πόροι: Νερό, αέρας, ενέργεια και γη», εκπροσωπώντας την Αθήνα.



Η ΕΥΔΑΠ συνδέει ιστορικά την υδροδότηση της πόλης της Αθήνας κατά τους αρχαίους χρόνους, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης του συνόλου της Αττικής. Το έργο που παρουσιάζεται από την ΕΥΔΑΠ έχει τίτλο: «From Antiquity to Tomorrow: The People’s Water Project» (Από την Αρχαιότητα στο Αύριο: Ανθρώπων Νερό).



Πρόκειται για μία ψηφιακή εφαρμογή που απεικονίζει το δίκτυο της Αττικής σε ένα οπτικό χρονολόγιο νερού, το οποίο μεταβαίνει σε τόπους και χρονικές περιόδους.



Μέσω ενός χάρτη ιστορικών πηγών νερού και του σύγχρονου δικτύου διανομής, η διαδραστική εμπειρία μεταφέρει εικόνες και συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων διαφόρων κοινοτήτων, γειτονιών και καταγωγής.



Οι δυνατότητες σύνδεσης που ενεργοποιούνται από το δίκτυο δημιουργούν νέες συμβολικές αφηγήσεις μεταξύ όλων των ανθρώπων - από τους αρχαίους Αθηναίους έως και τους σύγχρονους κατοίκους της πόλης των Αθηνών.