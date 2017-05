Η Κρήτη γιορτάζει με μια σειρά εκδηλώσεων

Με μουσική της Φιλαρμονικής στο προαύλιο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου και ομιλίες στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας ενημέρωσης «Europe in My Region» γιορτάστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου η Ημέρα της Ευρώπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού, Αντιδημάρχων και στελεχών της Περιφέρειας .

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος, Βασίλης Λαμπρινός, αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς τους στο πνεύμα της ημέρας, επισημαίνοντας τα προβλήματα και τις προκλήσεις που περνά η Ευρώπη αλλά και την ανάγκη ενότητας και κοινής δράσης όλων για τον επαναπροσδιορισμό των θεσμών και των αρχών της.



«Ως Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να διεκδικούμε μέσα από ενότητα και συνέργειες» είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης τονίζοντας ότι, η μεγάλη μας δύναμη είναι ο πολιτισμός μας και θα πρέπει να δημιουργούμε την προστιθέμενη αξία.



Ο Περιφερειάρχης είπε ότι η Περιφέρεια με χαρά πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, για να αναδειχθεί το έργο που έχει γίνει και να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός που γίνεται. Παράλληλα ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα του πολιτισμού στη Κρήτη και στη συνεργασία με τους φορείς.



Από την πλευρά του ο Δήμαρχος, Βασίλης Λαμπρινός, ανέφερε, ότι, «ο πολιτισμός αποτελεί, το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ηρακλείου – η πρόταση αυτή αποτελεί βέβαια κοινό τόπο, αλλά στην πράξη απαιτούνται πολλές, εμπνευσμένες προσπάθειες και μόχθος για να πραγματοποιηθούν τα έργα εκείνα που θα υλοποιούν το όραμά μας: να καταστεί ο τόπος μας μητροπολιτικό κέντρο της Μεσογείου. Δεν ξεχνούμε ότι ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ξεκίνησε από το νησί μας και ότι οφείλουμε ως ελάχιστο αντίδωρο να δώσουμε πνοή στην κληρονομιά αυτή. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε! Αυτός είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος μας. Αυτήν την παρακαταθήκη φιλοδοξούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας: Μια πόλη που τιμά την Ιστορία της».



Επίσης, στη διάρκεια της εκδήλωσης η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «ΕΠ Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Μαρία Κασωτάκη αναφέρθηκε στα αντιπροσωπευτικά έργα στον τομέα του πολιτισμού, που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και φέρει τον τίτλο: «Ταξίδι στον Πολιτισμό» ενώ στο ίδιο πλαίσιο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Γιάννης Αναστασάκης παρουσίασε σε διαφάνειες τις παρεμβάσεις και τα έργα που έχουν γίνει στο τομέα του πολιτισμού-ανάπτυξης αλλά και στο σχεδιασμό για το Ηράκλειο το 2020.



Η Περιφέρεια στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας ενημέρωσης «Europe in My Regiέon» εκτός του δήμο Ηρακλείου έχει πραγματοποιήσει ανάλογες εκδηλώσεις στις Βουκολιές Δήμου Πλατανιά, Δήμο Χανίων, θεατρική εκδήλωση στο αρχαίο θέατρο της Άπτερας Χανίων, στο δήμο Ρεθύμνου, την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο «Τζαμί Ιεράπετρας» της ΠΕ Λασιθίου.



Την Πέμπτη 11 Μαίου (19:30 μ.μ.) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην Ιερά Μονή Αρκαδίου ενώ την Παρασκευή 12 Μαΐου στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγ. Αικατερίνης Σιναιτών στο Ηράκλειο (9:30 π.μ.-19:00). Επίσης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ θα είναι ανοιχτή έκθεση αγιογραφίας και ψηφιδωτού στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας.