Ξεκινά η 82η ΔΕΘ - Ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις

Ξεκινά σήμερα η 82η ΔΕΘ, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, με 1.500 εκθέτες, 18 διεθνείς συμμετοχές, τιμώμενη χώρα την Κίνα και με ένα ευρύ πρόγραμμα εκδηλώσεων στα πεδία του επιχειρείν, της οικονομίας, του πολιτισμού και της αναψυχής. Την έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, θα εγκαινιάσει στις 20.00 το βράδυ ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ενώ η κινεζική συμμετοχή των 167 επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί στο περίπτερο 13.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, μεταξύ αυτών, επτά έχουν παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China. Ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, καθώς και 23 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περιοχή της Σαγκάης.



Καθημερινά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο 15, θα πραγματοποιούνται b2b συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων. Στις 10.00 σήμερα θα ξεκινήσει στην αίθουσα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το πρώτο φόρουμ με την αφορμή της κινεζικής παρουσίας, το Greek-Chinese Cooperation Forum, με θέμα: «Investment Οpportunities in Southeastern Europe: Trends and Challenges in the Energy Sector», το οποίο αποτελεί συνδιοργάνωση της ΔΕΗ και του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).



Στο πλαίσιο της κινεζικής παρουσίας, η Beijing Sports University Art Troupe (BSU Art Troupe), μία από τις καλύτερες ομάδες πολεμικών τεχνών στην Κίνα, θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα.



Επίσης το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με την έκθεση «Η Κίνα στο ΚΘΒΕ», στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», θα παρουσιάσει στις 19.30 στο κοινό κοστούμια, μακέτες και φροντιστηριακό και οπτικοακουστικό υλικό από τέσσερις παραστάσεις με χώρο δράσης την Κίνα, που ανέβηκαν στις σκηνές του στα 56 χρόνια λειτουργίας του.



Πέραν των διεθνών συμμετοχών, στην 82η ΔΕΘ συμμετέχουν και 43 Επιμελητήρια από όλη τη χώρα με 360 επιχειρήσεις. Με ξεχωριστές συμμετοχές θα δώσουν το «παρών» στην Έκθεση το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, των Σερρών και για πρώτη φορά το Επιμελητήριο Κοζάνης.



Πλούσιες είναι και οι επιμέρους θεματικές ενότητες της 82ης ΔΕΘ: από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι την ομορφιά, την γαστρονομία, την καινοτομία και το e-gaming. Η 82η ΔΕΘ φιλοξενεί επίσης το Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης, Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος Artecitya στον όροφο του Περιπτέρου 2, το οποίο με τον γενικό τίτλο «The New New» (Το καινούριο νέο) αναφέρεται στον εξαιρετικά γρήγορα αναπτυσσόμενο ρυθμό της τεχνολογίας.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το «Μουσείο Frappé», στο Περίπτερο 11, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην ιστορία του καφέ, στους μύθους και τις αλήθειες που τον συνοδεύουν, αλλά και στην παραγωγική διαδικασία. Στην ταράτσα του ίδιου χώρου θα λειτουργεί ένα ιδιαίτερο beach bar.



Στην 82η ΔΕΘ οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και στην πυρκαγιά του 1917. Μια μακέτα 30 μέτρων που θα αναπαριστά το παραλιακό μέτωπο πριν από την πυρκαγιά του 1917 θα εκτεθεί στην Πύλη της ΧΑΝΘ. Επίσης ένα 60λεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Θεσσαλονίκη 1917-Η Φωτιά που Γέννησε μια Πόλη», σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Βαρδαρινού, θα προβάλλεται στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».



Η έκθεση έργων ζωγραφικής «Χαμένες Πατρίδες του Ελληνισμού», από τη συλλογή του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», θα φιλοξενείται καθ' όλη τη διάρκεια της 82ης ΔΕΘ στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης». Την ίδια στιγμή, το «παρών» θα δώσει και φέτος η Cheapart, με εικαστικούς καλλιτέχνες που διαθέτουν τα έργα τους σε προσιτές τιμές. Επίσης, οι «Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά» θα ανοίξουν για μία τελευταία φορά τις πύλες τους για το κοινό της 82ης ΔΕΘ.Οι καθημερινές συναυλίες της ΔΕΘ θα ξεκινήσουν την Κυριακή, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να εγκαινιάζει τα Music Events στο Τόξο της ΧΑΝΘ.



Φέτος η ΔΕΘ-Helexpo ενώνει τις δυνάμεις της με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας», στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να εγγράφονται ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μάλιστα, στις 17 Σεπτεμβρίου, η 82η ΔΕΘ θα κλείσει με συναυλία του Σάκη Ρουβά, αφιερωμένη στους ανθρώπους που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών.



Το φόρουμ του ΑΠΕ-ΜΠΕ



Στο μεταξύ, αύριο Κυριακή, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), στην προσπάθειά του να προφέρει ενεργά στην ανάπτυξη της χώρας μας και στην πορεία εξόδου από την κρίση, διοργανώνει στον χώρο της 82η ΔΕΘ, forum με θέμα «New Silk Road». Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.



Στο forum θα λάβουν μέρος το Κινεζικό Πρακτορείο Ειδήσεων XinHua, τα Βαλκανικά Πρακτορεία Ειδήσεων (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία) -μέλη της Ένωσης Πρακτορείων Ειδήσεων ΝΑ Ευρώπης (ABNA-SE)- τα πρακτορεία Ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας, της Εσθονίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καζακστάν, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας (με διπλή εκπροσώπηση από το TASS και το RIA Novosti), της Σλοβακίας και της Τσεχίας καθώς και πλήθος δημοσιογράφων από την Κίνα, την Τουρκία και την Ελλάδα. Αντικείμενο του forum είναι ο συντονισμός της συνεργασίας των ειδησεογραφικών πρακτορείων για την ενίσχυση των εμπορικών και πολιτιστικών δεσμών και την οικοδόμηση της συνεργασίας των μερών με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, την ενίσχυση των επενδύσεων και την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την εξάλειψη του φαινομένου της φτώχειας.



Ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις



Ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, φραγμούς σε επίκαιρα σημεία, εποπτεία κινητοποιήσεων από αέρος με ελικόπτερο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμό σχεδόν όλου του ιστορικού κέντρου, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Αστυνομίας ενόψει των αυριανών εγκαινίων της 82ης ΔΕΘ και των προγραμματισμένων διαδηλώσεων.



Μπορεί οι αστυνομικοί που θα επιστρατευτούν για τα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ να είναι λιγότεροι σε σχέση με πέρσι -προσεγγίζοντας τελικώς τους 3.000 με 3.500 χιλιάδες- εντούτοις τα μέτρα θα είναι το ίδιο αυστηρά, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε χρόνο την ίδια μέρα.



Επιτελικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. θα συντονίζουν την κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων από το κέντρο επιχειρήσεων, που θα λειτουργήσει στο αστυνομικό μέγαρο επί της οδού Μοναστηρίου, ενώ εισαγγελικοί λειτουργοί θα επιβλέπουν την επιχείρηση.



Ήδη τροχονομικά μέτρα και αυξημένες περιπολίες αστυνομικών ξεκίνησαν τα προηγούμενα 24ωρα. Στο πλαίσιο αυτό έχει απαγορευτεί στους περισσότερους δρόμους του κέντρου η στάση και στάθμευση των οχημάτων, ενώ από το μεσημέρι του Σαββάτου (και σταδιακά ενόψει των διαδηλώσεων) θα απαγορευτεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.



Οι συγκεντρώσεις



Από την πλευρά τους εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, πολιτικές οργανώσεις και φορείς καλούν σε συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Για τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένο το κάλεσμα από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΘ, ΕΔΟΘ, ΕΛΜΕ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΑ κ.ά. στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ την ίδια ώρα το ΠΑΜΕ, αγροτικοί σύλλογοι της ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ και μαθητές προγραμματίζουν συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους.



Λίγο νωρίτερα θα αρχίσει η συγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πρωτοβάθμιων σωματείων, μελών αντιεξουσιαστικών ομάδων και φοιτητικών κινημάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην πλατεία Καμάρας. Ακόμη, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας θα δώσουν ραντεβού κινήματα ενάντια στις εξορύξεις χρυσού.