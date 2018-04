Ο απολογισμός της συνολικής δραστηριότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2017

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσιεύει στατιστικά, απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους 2017, σχετικά με το περιβάλλον ασφάλειας της χώρας, καθώς και τη συνολική αστυνομική ανταπόκριση, όπως αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Police On Line.



Υπενθυμίζεται, ότι από την αρχή του 2010, για πρώτη φορά, η Ελληνική Αστυνομία με ειδικό λογισμικό αποτυπώνει ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο όλα τα αδικήματα και τα συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Με το νέο αυτό τρόπο καταγράφονται καθημερινά, μέσω του συστήματος Police On Line, αναλυτικά και με πληρότητα όλα τα περιστατικά, σε κάθε αστυνομική Υπηρεσία της χώρας.



Στον απολογισμό, που δημοσιοποιείται σήμερα, περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία των βασικών μορφών εγκληματικότητας, αναλυτικά για κάθε Περιφέρεια και κατηγορία αδικήματος, καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα της αστυνομικής ανταπόκρισης (συλλήψεις, εξιχνιάσεις, εξαρθρώσεις εγκληματικών ομάδων κ.λπ.).



Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία για τις εγκληματικές συμπεριφορές, που στρέφονται κατά της Οικονομίας και της δημόσιας περιουσίας, το ηλεκτρονικό έγκλημα, την παράτυπη μετανάστευση, για την αστυνομική δραστηριότητα στα θέματα της οδικής ασφάλειας, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε συγκεντρώσεις, πορείες και αθλητικές εκδηλώσεις (αριθμό αστυνομικών που διατέθηκαν κ.λπ.).



Επιπλέον παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των ειδικότερων δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχουν ως στόχο την άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας στις γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.



Α. Γενική αξιολόγηση δεικτών εγκληματικότητας - περιβάλλοντος ασφάλειας



Το έτος 2017, σε σύγκριση με το 2016, μειώθηκαν οι ανθρωποκτονίες σε ποσοστό 3,7%, οι ληστείες σε ποσοστό 9,6%, ενώ ανεπαίσθητη αύξηση της τάξης του 0,8 %, καταγράφεται στις κλοπές-διαρρήξεις.



Στις άλλες κατηγορίες αδικημάτων, μείωση εμφανίζουν οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας κατά 49%, παράβασης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία κατά 39,7%, οι ζωοκλοπές κατά 36,9%, οι υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά 26,3%, οι υποθέσεις απατών κατά 14,2% και οι υποθέσεις νομοθεσίας περί όπλων κατά 4,8%.



Ως προς τον αριθμό των συλλήψεων, το 2017 συνελήφθησαν συνολικά (143.244) άτομα για αξιόποινες συμπεριφορές κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Από τους συλληφθέντες, (73.733) ενέχονται σε ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών, αυτοκινήτων, καταστημάτων, ναρκωτικά κ.λπ.



Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν (40.972) σοβαρές υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας.



Επίσης, το περασμένο έτος, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, συνελήφθησαν στη χώρα μας για σοβαρά αδικήματα (276) άτομα, τα οποία καταζητούνταν με Ευρωπαϊκά και Διεθνή εντάλματα σύλληψης.



Σημαντική είναι ακόμα η συμβολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση αυτού.



Στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της αντεγκληματικής πολιτικής, το 2017 καταγράφηκε μείωση των παθόντων, αλλά και των τροχαίων ατυχημάτων, σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν (694) λιγότερα τροχαία ατυχήματα (θανατηφόρα, σοβαρά, ελαφρά), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.



Επίσης το 2017, η χώρα μας διαχειρίστηκε σημαντικά μικρότερο αριθμό μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, κυρίως μέσω των θαλάσσιων συνόρων με την Τουρκία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν από τις Αστυνομικές και τις Λιμενικές Αρχές, συνολικά (68.112) παράτυποι μετανάστες, έναντι (204.820) το 2016. Επιπρόσθετα συνελήφθησαν (1.399) διακινητές παράτυπων μεταναστών, ενώ το 2016 είχαν συλληφθεί (950).



Παράλληλα, το 2017, ένας μεγάλος αριθμός και συγκεκριμένα (101.071) αστυνομικοί διατέθηκαν για την ομαλή διεξαγωγή και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης στις (3.881) κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και πορείες, που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Επικράτεια.



Αναφέρεται ενδεικτικά η αντιμετώπιση του παρεμπορίου, οι κοινοί έλεγχοι με άλλες Αρχές και Φορείς του Δημοσίου, η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών φαινομένων και άλλα συναφή θέματα.



Β. Στατιστικά Στοιχεία Εγκληματικότητας



Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθεί στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών, που προκαλούν το κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων), συγκριτικά με το έτος 2016.



Ανθρωποκτονίες



Το 2017 καταγράφηκαν σε όλη την επικράτεια (78) υποθέσεις ανθρωποκτονιών, από τις οποίες οι (21) έγιναν με κίνητρο τις προσωπικές διαφορές, ενώ το 2016 είχαν καταγραφεί (81) από τις οποίες οι (30) είχαν κίνητρο προσωπικές διαφορές. Επίσης διαπράχθηκαν (150) απόπειρες ανθρωποκτονίας, έναντι (132) που είχαν καταγραφεί το 2016.



Από τις αστυνομικές έρευνες, εξιχνιάστηκαν (188) περιπτώσεις τετελεσμένων ανθρωποκτονιών ή αποπειρών, δηλαδή εξιχνιάστηκε το 82,4% των υποθέσεων.



Ληστείες



Στη γενική κατηγοριοποίηση το 2017 διαπράχθηκαν σε όλη την επικράτεια (453) λιγότερες ληστείες σε σύγκριση με το 2016 και συγκεκριμένα (4.271) έναντι (4.724), ενώ μειώσεις καταγράφονται και στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης,



Συγκεκριμένα καταγράφονται:



453 λιγότερες ληστείες στην επικράτεια

(4.271 ληστείες έναντι 4.724 , μείωση σε ποσοστό 9,6 %)



254 λιγότερες ληστείες στην Αττική

(3.418 ληστείες έναντι 3.672, μείωση σε ποσοστό 6,9 %)



139 λιγότερες ληστείες στη Θεσσαλονίκη

(430 ληστείες έναντι 569, μείωση σε ποσοστό 24,4%)



Κλοπές – Διαρρήξεις



Το 2017 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια (75.707) κλοπές-διαρρήξεις, με μικρή διαφοροποίηση της τάξης του (0,8%) σε σχέση με το 2016 που διαπράχθηκαν (75.083).



Συγκεκριμένα, σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου καταγράφεται ο κύριος όγκος των κλοπών και των διαρρήξεων, στη σύγκριση του έτους 2017 σε σχέση με το έτος 2016, καταγράφονται τα εξής :



75.707 έναντι 75.083, στην επικράτεια

43.715 έναντι 43.270 στην Αττική

13.506 έναντι 11.822 στη Θεσσαλονίκη



Κλοπές Τροχοφόρων



Ως προς τις κλοπές τροχοφόρων που τελέστηκαν το 2017, παρατηρούνται οι εξής διαφοροποιήσεις:



34.026 έναντι 26.180 το 2016 στην επικράτεια

19.714 έναντι 16.319 στην Αττική

3.370 έναντι 2.773 στη Θεσσαλονίκη



ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ



Στις άλλες κατηγορίες αδικημάτων, από το 2017, κλιμακούμενες μειώσεις εμφανίζουν οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας κατά 49% (79 έναντι 155), οι υποθέσεις παράβασης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία κατά 39,7% (164 έναντι 272), οι ζωοκλοπές κατά 36,9% (364 έναντι 577), οι υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά 26,3% (129 έναντι 175), οι υποθέσεις απατών κατά 14,2% (3.253 έναντι 3.790) και οι υποθέσεις νομοθεσίας περί όπλων κατά 4,8 % (4.383 έναντι 4.607).



Επίσης η Ελληνική Αστυνομία το 2017 ανταποκρίθηκε σε 3.136 περισσότερες υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων, 1.411 περισσότερες υποθέσεις ναρκωτικών, 727 περισσότερες υποθέσεις λαθρεμπορίου, 269 περισσότερες υποθέσεις πλαστογραφίας και 23 περισσότερες υποθέσεις παραχάραξης.



Γ. Παράτυπη Μετανάστευση



Το 2017 καταγράφηκε σημαντικά μικρότερος αριθμός μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών με αποτέλεσμα να συλληφθούν συνολικά (68.112) αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές. Σημειώνεται ότι το έτος το 2016 είχαν συλληφθεί (204.820) αλλοδαποί, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ποσοστό μείωσης πάνω από 66,7%.



Σημειώνεται ότι οι συνολικές συλλήψεις για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, καθώς και οι συλλήψεις για διακίνηση παράτυπων μεταναστών έχουν πραγματοποιηθεί από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές.



Επιπλέον, το 2017 συνελήφθησαν (1.399) διακινητές παράτυπων μεταναστών, ενώ το 2016 είχαν συλληφθεί (950), ποσοστό αύξησης της τάξεως περίπου 47,3 %.



Στα βορειοανατολικά χερσαία σύνορα (συνοριακή γραμμή Ελλάδας – Τουρκίας), το 2017 συνελήφθησαν συνολικά για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα (5.651) αλλοδαποί, ενώ σύμφωνα με την τελική αποτίμηση, το 2016 είχαν συλληφθεί (3.300).



Τo 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά (19.096) επιστροφές παράτυπων μεταναστών, έναντι (19.151) το 2016. Από αυτές, οι (13.439) περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω των προγραμμάτων αναγκαστικής επιστροφής και οι (5.657) μέσω των εθελούσιων διαδικασιών επιστροφής.



Δ. Στατιστική απεικόνιση της Αστυνομικής Ανταπόκρισης



Το 2017 συνελήφθησαν συνολικά (143.244) άτομα για διάφορες παραβάσεις πλημμεληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της ληστείας, των κλοπών - διαρρήξεων, την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κ.λπ. Ειδικότερα οι συλληφθέντες, ανά κατηγορία αδικημάτων, κατανέμονται ως εξής:



Στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, για το 2017 συνελήφθησαν στη χώρα μας συνολικά (276) διωκόμενα άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ή Αγγελίες Διεθνών Αναζητήσεων για διάφορα ποινικά αδικήματα.



Επίσης, συνελήφθησαν εντός και εκτός χώρου Schengen βάσει ενταλμάτων σύλληψης των ελληνικών Αρχών (146) διωκόμενα άτομα.



Επιπλέον, το έτος 2017, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καταγράφηκαν (2.022) υποθέσεις εξαφανίσεων ατόμων και (1.213) υποθέσεις ανεύρεσης ατόμων.



Εξιχνιάστηκαν (40.972) υποθέσεις ύστερα από μεθοδικές και συστηματικές αστυνομικές έρευνες, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας, όπως εγκλήματα κατά της ζωής, της περιουσίας κ.λπ..



Κατασχέθηκαν, σε διάφορες αστυνομικές έρευνες, μεταξύ άλλων, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλων διαφόρων τύπων, κ.λπ. Παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω:



Κάνναβη: 16 τόνοι, 153 κιλά και 32 γραμμάρια.

Ηρωίνη: 321 κιλά περίπου.

Κοκαΐνη: 219,5 κιλά περίπου.

Δενδρύλλια κάνναβης: 46.769

Ναρκωτικά δισκία: 56.273

Πιστόλια – περίστροφα, REPLICA, κρότου, κυνηγετικά όπλα κλπ.: 2.633

Αναλυτικά τα στοιχεία εγκληματικότητας για όλη την Επικράτεια υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr, στην ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.



Ε. Παρεμπόριο



Κατά το έτος 2017 διενεργήθηκαν (72.419) έλεγχοι τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο, ενώ βεβαιώθηκαν (5.778) παραβάσεις (στέρηση άδειας πλανόδιου πωλητή, στέρηση άδειας λαϊκής αγοράς, παραβάσεις της νομοθεσίας περί λαθρεμπορίου, σημάτων κ.ά.).



Κατασχέθηκαν περίπου (1.357.341) είδη παρεμπορίου (οινοπνευματώδη ποτά, πακέτα καπνού, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές ήχου και εικόνας, είδη ένδυσης και υπόδησης, αξεσουάρ κ.λπ.



ΣΤ. Απολογισμός τροχαίων ατυχημάτων



Το 2017 καταγράφηκε μείωση του συνολικού αριθμού των παθόντων, αλλά και των τροχαίων ατυχημάτων, σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν (694) λιγότερα τροχαία ατυχήματα και το ποσοστό των παθόντων μειώθηκε κατά 6,6% περίπου.



Πιο αναλυτικά, το 2017 σε σύγκριση με την τελική αποτίμηση του 2016 σημειώθηκαν σε όλη την επικράτεια:



679 θανατηφόρα ατυχήματα έναντι 753 το 2016

(74 λιγότερα, μείωση σε ποσοστό 9,8%)



607 σοβαρά ατυχήματα έναντι 742 το 2016

(135 λιγότερα, μείωση σε ποσοστό 18,2%)



9.416 ελαφρά ατυχήματα έναντι 9.901 το 2016

(485 λιγότερα, μείωση σε ποσοστό 4,9%)



Επίσης, το 2017 σε σχέση με την τελική αποτίμηση του 2016, σε όλη την επικράτεια καταγράφηκαν:



730 θάνατοι από ατυχήματα έναντι 805 το 2016 (75 λιγότεροι)

704 σοβαρά τραυματίες έναντι 855 το 2016 (151 λιγότεροι)

12.070 ελαφρά τραυματίες έναντι 12.798 το 2016 (728 λιγότεροι)



Ειδικότερα, ως προς τα αίτια των θανατηφόρων ατυχημάτων οι «επικίνδυνες» παραβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικότερες αιτίες για την πρόκλησή τους. Τα (679) θανατηφόρα ατυχήματα έχουν ως κύρια αίτια:



84 την υπερβολική ταχύτητα

80 σχετίζονται με τους πεζούς

69 την απόσπαση προσοχής

60 την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

43 την παραβίαση προτεραιότητας

19 το αντικανονικό προσπέρασμα

10 την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

314 λοιπά αίτια που σχετίζονται με οδηγική συμπεριφορά (μέθη, σύνεση-προσοχή, κ.λπ.)



Επίσης, από την ανάλυση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, προκύπτει ότι οφείλονται (κατά είδος) :



262 σε σύγκρουση

230 σε εκτροπή

121 σε παράσυρση πεζού

53 σε πρόσκρουση

13 σε ανατροπή



Από τα θανατηφόρα ατυχήματα (21) συνέβησαν στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, (8) στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, (13) στην Εγνατία Οδό, (211) στις κατοικημένες περιοχές και (426) στο λοιπό οδικό δίκτυο.



Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα συνέβησαν κατά τις ώρες 24.00΄ έως 07.00΄ (153 ατυχήματα) και ακολούθως κατά τις ώρες 17 .00΄ έως 21.00΄ (147 ατυχήματα) και 13.00΄ έως 17.00΄ (137 ατυχήματα).



Επιπλέον, κατά το έτος 2017, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, βεβαιώθηκαν συνολικά (439.265) παραβάσεις σε όλη την Επικράτεια. Οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν:



214.132 παραβάσεις ταχύτητας

60.142 μη χρήση κράνους

33.620 οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

32.500 μη χρήση ζώνης ασφαλείας

24.127 παραβίαση χρήσης κινητού τηλεφώνου

19.309 παραβάσεις οχημάτων (ΚΤΕΟ)

15.501 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη

11.921 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

7.638 αντικανονικό προσπέρασμα

6.860 αντικανονικοί ελιγμοί

5.774 φθαρμένα ελαστικά

3.440 παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

2.977 παραβίαση προτεραιότητας

876 μη χρήση παιδικών καθισμάτων

448 κίνηση στην αριστερή λωρίδα – μη κίνηση στο δεξιό άκρο.



Παράλληλα, στο πλαίσιο των παραβάσεων διαπιστώθηκε ότι (28.494) οχήματα διαφόρων τύπων (αυτοκίνητα - φορτηγά - μοτοσικλέτες) κυκλοφορούσαν χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη.



Ζ. Διαδηλώσεις – Πορείες, Αθλητικές Εκδηλώσεις



Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν (3.881) διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις πολιτών σε όλη τη χώρα, στις οποίες διατέθηκαν συνολικά (101.071) αστυνομικοί.



Επιπλέον, την αθλητική περίοδο (2016-2017) πραγματοποιήθηκαν (5.636) αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κ.ά.), απασχολήθηκαν συνολικά (107.578) αστυνομικοί και συνελήφθησαν για αδικήματα της αθλητικής βίας συνολικά (132) άτομα. Αντίστοιχα, την προηγούμενη αθλητική περίοδο (2015-2016) σε (5.810) αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κ.ά.), απασχολήθηκαν συνολικά (134.570) αστυνομικοί και συνελήφθησαν για αδικήματα της αθλητικής βίας συνολικά (280) άτομα.



Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.)



Σημαντική είναι η συμβολή του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, που εφαρμόζεται σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας για την Αστυνόμευση - Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών & Συνόρων.



Ο θεσμός των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» ενώ η φιλοσοφία του εντάσσεται στον κεντρικό στόχο της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για συμφιλίωση της Αστυνομίας με την κοινωνία.



Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες συμβάλλουν στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικής και ανθρώπινης προσέγγισης των πολιτών.



Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, μετά την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας τους το έτος 2015 σε (10) περιοχές της χώρας, σήμερα δραστηριοποιούνται σε (33) Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας, ενώ συνολικά λειτουργούν (38) Κινητές Αστυνομικές Μονάδες.



Από την ανάλυση των δεικτών της δραστηριότητάς τους, προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα στην ανταπόκριση τους σε ολόκληρη της χώρα, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει η επισκεψιμότητα τους σε ιδιώτες και Φορείς.



Αποτέλεσμα αυτής της ανταπόκρισης είναι αφενός η πρόληψη – αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, αφετέρου η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας με τους πολίτες και τους Φορείς των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, παράγοντες που συντελούν καθοριστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.



Παράλληλα, ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, βελτιώνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, μέσω της παροχής επιτόπιων υπηρεσιών και διασφαλίζοντας την άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση σε ζητήματα γενικής αστυνόμευσης.



Συγκεκριμένα το έτος 2017, ήρθαν σε επικοινωνία και επαφή με τους αστυνομικούς των Κ.Α.Μ., τουλάχιστον (70.193) άτομα και (5.793) εκπρόσωποι διάφορων Φορέων.



Παράλληλα πραγματοποίησαν (11.192) δρομολόγια ενώ ανταποκρίθηκαν συνολικά σε (17.811) περιπτώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών, θεωρήσεις γνησίων υπογραφής, παροχή οδηγιών και συμβουλών ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος, στους κατοίκους των περιοχών, για την πρόληψη έκνομων ενεργειών σε βάρος τους, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση δυσμενών και ακραίων καιρικών φαινομένων , επίλυση διαφορών, παροχής συνδρομής – βοήθειας και βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



Επιπλέον, πραγματοποίησαν (11.847) ελέγχους οχημάτων και (5.560) αστυνομικούς ελέγχους σε άτομα, στο πλαίσιο των οποίων προσήχθησαν σε τοπικές αστυνομικές Υπηρεσίες (51) άτομα και συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα (23) άτομα.



Αστυνομικός της Γειτονιάς



Σημαντικά αποτελέσματα επέδειξε και ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτονιάς», ο οποίος πλέον εφαρμόζεται σε (39) Αστυνομικά Τμήματα και σε (104) γειτονιές σε ολόκληρη τη χώρα.



Ειδικότερα, εφαρμόζεται σε (13) Αστυνομικά Τμήματα στο νομό Αττικής (Καλλιθέας, Πατησίων, Παγκρατίου, Βύρωνα, Α΄ Αχαρνών, Αγ. Αναργύρων, Α΄ Περιστερίου, Α΄ Γλυφάδας, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Νίκαιας, Δημοτικού Θεάτρου και Μοσχάτου), σε (4) Αστυνομικά Τμήματα στο νομό Θεσσαλονίκης (Ευόσμου, Τούμπας - Τριανδρίας, Αναλήψεως και Αμπελοκήπων) και σε (22) Αστυνομικά Τμήματα στη λοιπή Χώρα (Κιλκίς, Παιονίας, Γουμένισσας, Σερρών, Βέροιας, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας, Λάρισας, Βόλου, Ηρακλείου & Χανίων Κρήτης, Ρόδου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας, Κέρκυρας, Χαλκίδας, Λαμίας, Β΄ Πατρών, Γ΄ Πατρών, Αιγιαλείας και Αγρινίου).



Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής (2015-2019) της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η φιλοσοφία του βασίζεται στο μοντέλο της κοινοτικής αστυνόμευσης, περιλαμβάνοντας σειρά δράσεων τόσο προληπτικού, όσο και αποτρεπτικού χαρακτήρα, για την προστασία και εξυπηρέτηση των κατοίκων σε γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.



Από την ανάλυση και αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της δραστηριότητας των Αστυνομικών της Γειτονιάς, προκύπτει ότι το έτος 2017 αυξήθηκε σημαντικά η ανταπόκρισή τους, αποτελώντας έτσι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της γειτονιάς, που συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.



Αναλυτικότερα, το έτος 2017 οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς», πραγματοποίησαν συνολικά (149.713) δράσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα - γνωριμίας με τους πολίτες σε οικίες και καταστήματα, ανταπόκριση σε πολλά αιτήματα καθημερινότητας των πολιτών, επίλυση μικροδιαφορών ή προβλημάτων, καθώς και διευθέτηση θεμάτων διοικητικής φύσεως κ.ά.



Επίσης, ανέπτυξαν και ενίσχυσαν συνεργασίες με τοπικούς Φορείς (Δήμους, σχολεία, Συλλόγους, Εκκλησίες), ενώ συμμετείχαν σε πλήθος εκδηλώσεων που διοργάνωσαν τοπικοί και λοιποί φορείς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συμμετείχαν στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων για διάφορα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.



Επιπλέον, με τη συχνή παρουσία των «Αστυνομικών της Γειτονιάς» έξω από τα τραπεζικά καταστήματα των περιοχών τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτροπή έκνομων ενεργειών και τη διασφάλιση της ασφαλούς επίτευξης διατραπεζικών συναλλαγών μέσω των αυτόματων μηχανημάτων ανάληψης χρημάτων - Α.Τ.Μ.



Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου και με σκοπό την προστασία των μαθητών από κάθε κίνδυνο, εντατικοποίησαν τις διελεύσεις τους έξω από τα σχολικά συγκροτήματα όλων των βαθμίδων, κυρίως κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.



Πιο αναλυτικά η δραστηριότητα και το σύνολο των παρεμβάσεων των «Αστυνομικών της Γειτονιάς» στην Επικράτεια κατά το έτος 2017 αποτυπώνεται ως εξής:



Τοπικός Αστυνόμος



Σημαντική είναι η συμβολή του καινοτόμου θεσμού του «Τοπικού Αστυνόμου» ο οποίος εφαρμόζεται από το Μάρτιο 2017, και εισήχθη στο βασικό περιφερειακό σύστημα επικοινωνίας και αστυνόμευσης, με την προοπτική να αποτελέσει βασικό παράγοντα αναβάθμισης της αστυνομικής παρουσίας και δράσης στην Ελληνική περιφέρεια.



Μέχρι σήμερα ο θεσμός λειτουργεί σε (43) Δημοτικές-Τοπικές κοινότητες και συγκεκριμένα στις περιοχές: Μαραθώνα Δήμου Μαρθώνα, Δρυόπης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, Μάκρης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεβιδίου Δήμου Τριπόλεως, Λαγκαδίων Δήμου Γόρτυνας, Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Πύλης Δερβενοχωρίων Δήμου Τανάγρας, Σιδηρόνερου Δήμου Δράμας, Βασιλικού & Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων, Πελοπίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδραβίδας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Αγίας Βαρβάρας & Κρουσώνα Δήμων Γόρτυνας & Μαλεβιζίου Ηρακλείου, αντίστοιχα, Δερβιζιάνων Δήμου Δωδώνης, Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου, Μηλιωτάδων Δήμου Ζαγορίου, Ανθηρού Καρδίτσας Δήμου Αργιθέας, Ευρωπού & Αξιούπολης Δήμου Παιονίας, Βελβεντού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου, Πλατύκαμπου Δήμου Κιλελέρ, Ραψάνης & Αιγάνης Δήμου Τεμπών, Μόριας & Ερεσού Δήμου Λέσβου, Καρυάς Δήμου Λευκάδας, Χώρας Δήμου Πύλου Νέστορος, Νέας Βύσσας Δήμου Ορεστιάδας, Μεταξάδων Δήμου Διδυμοτείχου, Λαβάρων Δήμου Σουφλίου, Κολινδρού Δήμου Κολινδρού, Πλαταμώνα Δήμου Ολύμπου, Σώστη Δήμου Ιάσμου -Ροδόπης, Μαυροθάλλασας Δήμου Βισαλτίας, Πρώτης Δήμου Αμφίπολης, Νέου Σκοπού Δήμου Εμμαν. Παπά, Γαρδικίου Ομιλαίων Δήμου Μακρακώμης, Υπάτης Δήμου Λαμιέων, Ερατεινής Δήμου Δωρίδας, Χανιώτης & Γαλάτιστας Δήμων Κασσάνδρας & Πολυγύρου-Χαλκιδικής αντίστοιχα.



Το έτος 2017 οι «Τοπικοί Αστυνόμοι», πραγματοποίησαν συνολικά (29.079) δράσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν επισκέψεις πολιτών και Φορέων, θεωρήσεις εγγράφων, παροχή πληροφοριών, διευθέτηση παραπόνων – διαφορών, μηνύσεις κ.α.



Δραστηριότητα Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας



Ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, με την πραγματοποίηση στοχευμένων και συστηματικών ελέγχων που σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.



Το έτος 2017 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας περαιώθηκαν συνολικά (421) δικογραφίες, από τις οποίες οι (383) στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών και αστυνομικής προανάκρισης και οι (38) με την αυτόφωρη διαδικασία.



Κατηγορήθηκαν συνολικά (450) άτομα από τα οποία συνελήφθησαν τα (312).



Πιο αναλυτικά, για το έτος 2017:



1. Στον τομέα της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας σχηματίστηκαν αυτεπαγγέλτως (16) δικογραφίες, ενώ (25) περαιώθηκαν στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας. Από τις ανωτέρω δικογραφίες μία κατέληξε σε σύλληψη προσώπων με την αυτόφωρη διαδικασία.



Επίσης, σημειώνεται ότι συνολικά προέκυψαν (18) κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι (5) συνελήφθησαν για απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου και ένας για παράνομη λήψη σύνταξης και ψευδή βεβαίωση.



2. Πραγματοποιήθηκαν (586) έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής - τελωνειακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε διάφορα καταστήματα, επιχειρήσεις, ιατρεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, φορτηγά αυτοκίνητα κ.λπ. ως εξής:



(582) έλεγχοι σε καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις/εταιρείες, όπου σε (248) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις εργατικής/ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε (130) περιπτώσεις παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας, σε (5) περιπτώσεις, παραβάσεις αγορανομικών ή/και υγειονομικών διατάξεων και σε (4) περιπτώσεις, παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Μάλιστα, το σύνολο των ανασφάλιστων εργαζομένων που βρέθηκαν κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους ανέρχεται σε (249).

(4) έλεγχοι σε ιατρεία, όπου σε μία περίπτωση διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής/ασφαλιστικής νομοθεσίας.



3. Στον τομέα αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής κατά το έτος 2017 σχηματίσθηκαν αυτεπαγγέλτως (79) δικογραφίες και περαιώθηκαν (17) δικογραφίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ενώ συνολικά προέκυψαν (7) κατηγορούμενοι.



4. Στον τομέα αντιμετώπισης του Λαθρεμπορίου σχηματίσθηκαν αυτεπαγγέλτως (31) δικογραφίες και περαιώθηκαν (11) δικογραφίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Από τις δικογραφίες αυτές, οι (12) κατέληξαν σε σύλληψη προσώπων με την αυτόφωρη διαδικασία, από τις οποίες οι (4) για λαθρεμπόριο αλκοόλ, (3) για λαθρεμπόριο καυσίμων και (5) για λαθρεμπόριο τσιγάρων ενώ κατηγορήθηκαν (81) άτομα από τα οποία τα (68) συνελήφθησαν.



5. Στον τομέα αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης/νόθευσης αγαθών και του παρεμπορίου, σχηματίσθηκαν αυτεπαγγέλτως (7) δικογραφίες ενώ περαιώθηκαν (7) δικογραφίες κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, από τις οποίες οι (4) κατέληξαν σε σύλληψη προσώπων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Συνολικά προέκυψαν (93) κατηγορούμενοι, από τους οποίους οι (38) συνελήφθησαν για αδικήματα της νομοθεσίας για τα σήματα, της πλαστογραφίας, της νοθείας τροφίμων, των εξαρτησιογόνων ουσιών και του αθεμίτου ανταγωνισμού.



6. Στον τομέα αντιμετώπισης των τυχερών παιχνιδιών, εντοπίσθηκαν (16) χώροι που διενεργούνταν τυχερά παίγνια και σχηματίστηκαν αυτεπαγγέλτως (17) δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, ενώ περαιώθηκαν (10) δικογραφίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.



Από τις δικογραφίες αυτές προέκυψαν (170) κατηγορούμενοι, από τους οποίους οι (159) συνελήφθησαν. Επιπλέον, κατασχέθηκε μεταξύ άλλων μεγάλος αριθμός από παράνομα παιγνιομηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τραπέζια διενέργειας παιγνίων, κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας, χρήματα.



7. Στον τομέα αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διερευνήθηκαν (12) υποθέσεις οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και εξαρθρώθηκαν (14) εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων:



Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην εισαγωγή ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης από τη Βουλγαρία. Συνελήφθησαν (22) άτομα, μεταξύ των οποίων και τα (4) αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, (2) παράνομα παρασκευαστήρια - συσκευαστήρια αλκοολούχων ποτών, (12) δεξαμενές, έκαστη περιέχουσα 1.000 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, (5.267) γυάλινες φιάλες, περιέχουσες διάφορα αλκοολούχα ποτά, (7.956) φιάλες κενές περιεχομένου, (17.722) ένσημες ετικέτες, (14.624) αυτοκόλλητες ετικέτες, (5.960) μηχανισμοί ελεγχόμενης ροής φιαλών και (10.300) πλαστικά περιβλήματα πωμάτων (σχετικό το από 24/07/2017 Δελτίο Τύπου) .



Εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείτο στην παράνομη παρασκευή, εμφιάλωση και διακίνηση αλκοολούχων ποτών. Συνελήφθησαν (12) μέλη της οργάνωσης. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε (2) παράνομα εργαστήρια ­ παρασκευαστήρια ποτών και (8) αποθηκευτικούς χώρους. Οι διαφυγόντες δασμοί, τέλη και λοιποί φόροι από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμώνται σε (250.000) ευρώ (σχετικό το από 03/02/2017 Δελτίο Τύπου).



Διεθνική εγκληματική οργάνωση , τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, διακίνηση και διάθεση αναβολικών ουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνελήφθησαν (16) άτομα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Με βάση τις προσδιορισμένες τιμές πώλησης, εκτιμάται ότι η συνολική αξία των αναβολικών σκευασμάτων υπερβαίνει τα (10.000.000) ευρώ και οι διαφυγόντες φόροι από την πώλησή τους ξεπερνούν τα (3.000.0000) ευρώ (σχετικό το από 18/10/2017 Δελτίο Τύπου).



Εγκληματική οργάνωση, η οποία διακινούσε παράνομα ψευδεπίγραφα φάρμακα, σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης και Πέλλας. Συνελήφθησαν (5) μέλη της οργάνωσης. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, (2.216) συσκευασίες φαρμάκων αξίας (74.000) ευρώ και συναλλαγματικές αξίας (630.000) ευρώ. (σχετικό το από 22/02/2017 Δελτίο Τύπου).



Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. Συνελήφθησαν (5) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα (2) αρχηγικά. Η συνολική ζημία του ελληνικού Δημοσίου, από το σύνολο των οφειλών στον ΕΦΚΑ και της Δ.Ο.Υ., ξεπερνά το (1.800.000) ευρώ. (σχετικό το από 25/05/2017 Δελτίο Τύπου).



Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν με διάφορες μεθοδεύσεις στην παράνομη ιδιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων εκποιήσιμου υλικού του Ο.Σ.Ε., της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» και της ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., σε διάφορες περιοχές της Χώρας ή στην εξαπάτηση επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας, με τη μέθοδο των πλασματικών μετρήσεων. Συνελήφθησαν (19) άτομα, μεταξύ των οποίων τα (3) αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και (8) υπάλληλοι του Ο.Σ.Ε.. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, (220) τόνοι σιδηροδρομικού υλικού, (4) τράκτορες μετά των επικαθήμενων οχημάτων, (15) χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των (102.440) ευρώ. (σχετικό το από 15/12/2017 Δελτίο Τύπου).



Πολυμελής εγκληματική οργάνωση που, τα τελευταία 4 χρόνια, διέπραττε συστηματικά πλήθος εξαπατήσεων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ζημιώνοντας σημαντικά την περιουσία του, από τη μη καταβολή νόμιμων φόρων. Συνελήφθησαν (10) άτομα, μεταξύ των οποίων και τα (3) αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Οι διαφυγόντες φόροι ξεπερνούν τα (7.000.000) ευρώ, ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υφίσταται υπόκρυψη εισοδημάτων (5.900.000) ευρώ και ανακριβής δήλωση εισροών (εικονικές αγορές εμπορευμάτων) (11.300.000) ευρώ περίπου (σχετικό το από 28/04/2017 Δελτίο Τύπου).

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια του έτους 2017, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, δέχθηκε συνολικά (1.625) καταγγελίες, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 11012 καθώς και από την αλληλογραφία της Υπηρεσίας. Από το σύνολο των καταγγελιών, οι (357) έγιναν επώνυμα, ενώ οι (1.268) ανώνυμα.



Δραστηριότητα Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας



Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το έτος 2017 ανέπτυξε πλήθος δράσεων αφενός στον τομέα της δίωξης των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση αυτού και αφετέρου στον τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών για ζητήματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.



Για την εκπλήρωση της αποστολής της, συνεργάστηκε με άλλες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μεγάλος όγκος πληροφοριών διακινήθηκε από και προς τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και ειδικότερα την Εθνική Μονάδα Europol , το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών – Interpol και το Τμήμα SIRENE .



Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετέχει, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας ( CEPOL ), της Europol και της Interpol καθώς επίσης και στην υλοποίηση της προτεραιότητας Cybercrime ( Payment Card Fraud , Child Sexual Exploitation και Cyber Attacks ) του European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats ( EMPACT ).



Ιδιαίτερα επιτυχημένη είναι η λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Διαδικτυακού Κινδύνου “Cyber Alert”, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όπου εξειδικευμένοι αστυνομικοί διαχειρίζονται καταγγελίες των πολιτών που λαμβάνουν μέσω:



του πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 11188,

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη θυρίδα ccu @ cybercrimeunit . gov . gr

των ψηφιακών εφαρμογών για φορητές συσκευές “ Cyberkid ” και “ Feel Safe " και

της διαδικτυακής πύλης (Portal), http://portal.astynomia.gr , της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελίες - αιτήσεις Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (e-crime) προς τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.



Κατά τη διάρκεια του έτους μάλιστα, σημειώνεται ότι τέθηκε σε λειτουργία το αναβαθμισμένο τηλεφωνικό κέντρο, με σκοπό την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.



Ειδικότερα, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που παρέχει το πρωτόκολλο επικοινωνίας VoIP (Voice over IP), επιτυγχάνεται η πλέον βέλτιστη διαχείριση κλήσεων των πολιτών, που καλούν στον παραπάνω πενταψήφιο αριθμό, με κόστος αστικής χρονοχρέωσης, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων).



Μέσα από ένα διαδραστικό ηχητικό μήνυμα ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί και να επιλύσει το πρόβλημα για το οποίο κάλεσε αυτοματοποιημένα, είτε ακολουθώντας οδηγίες ανηρτημένες στη ιστοσελίδα www.cyberalert.gr της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είτε υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την καταγγελία του με έναν από τους παραπάνω τρόπους.



Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στον καλούντα να συνομιλήσει απευθείας με εξειδικευμένο αστυνομικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή της αντίστοιχης Υποδιεύθυνσης στη Βόρεια Ελλάδα, ανάλογα με τη γεωγραφική του θέση.



Σύνολο υποθέσεων



Ο συνολικός αριθμός νέων υποθέσεων που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος το έτος 2017 ανήλθε σε (3.120). Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες, ξεχωριστό προανακριτικό υλικό, εγκλήσεις πολιτών κ.λπ.



Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας (Interpol, Europol, SIRENE), η Διεύθυνση διαχειρίστηκε (849) αιτήματα συνεργασίας.



Τα αιτήματα αφορούσαν περιπτώσεις διακρατικών αστυνομικών ερευνών, που είχαν ως αντικείμενο κακουργηματικού χαρακτήρα ηλεκτρονικά εγκλήματα και αφορούσαν σε πορνογραφία ανηλίκων, διαδικτυακές απάτες, υφαρπαγές στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις.



Συλλήψεις – Απόδοση κατηγοριών



Συνελήφθησαν συνολικά (25) άτομα για τα ακόλουθα αδικήματα:



Σε ορισμένους από τους ανωτέρω συλληφθέντες αποδόθηκαν επιπλέον κατηγορίες (λ.χ. για πορνογραφία ανηλίκων αλλά και για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ.λπ.).



Επίσης, αποδόθηκαν κατηγορίες σε (1.095) άτομα, στο πλαίσιο δικογραφιών τακτικής διαδικασίας.



Αναγγελία προθέσεων αυτοκτονίας μέσω Διαδικτύου



Αξιοσημείωτη ήταν ακόμα η συμβολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στον κατάλληλο χειρισμό και αποτροπή (345) περιπτώσεων εκδήλωσης πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου.



Εισαγγελικές παραγγελίες



Κατά το έτος 2017, διαβιβάσθηκαν προς εκτέλεση στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (2.877) Εισαγγελικές Παραγγελίες για Προκαταρκτική Εξέταση ή Προανάκριση, από όλες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας.



Από τις προαναφερθείσες παραγγελίες, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαβιβάσθηκαν (2.253), ενώ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (624).



Σημαντικές υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος το έτος 2017



Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε κοινή αστυνομική επιχείρηση, για την καταπολέμηση των απατών μέσω διαδικτύου, στον τομέα των αερομεταφορών. Η δράση, η οποία αποτελεί μέρος της διεθνούς κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, με την κωδική ονομασία «DRAGON», υποστηρίχθηκε από τη Europol και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6-8 Ιουνίου 2017.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομης διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ναρκωτικών ουσιών, μέσω διαδικτύου. ( σχετικό Δελτίο Τύπου )

Εξιχνιάστηκε ηλεκτρονική απάτη σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε διεθνούς κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, για την καταπολέμηση των απατών στον τομέα των αερομεταφορών. Η επιχείρηση έλαβε χώρα από 16 έως 20 Οκτωβρίου 2017, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τη συμμετοχή όλων των αερολιμένων της χώρας.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τρίτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη. Η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation), κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 24 Νοεμβρίου 2017. ( σχετικό Δελτίο Τύπου )

Εξιχνιάστηκε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, που στόχευε συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων (Smartphones).



Συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός για προώθηση και πώληση παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μέσω διαδικτύου. ( σχετικό Δελτίο Τύπου )



Η. Αποτίμηση δραστηριότητας Τομέα Επικοινωνίας έτους 2017



1. Έκδοση Δελτίων Τύπου-Ανακοινώσεων



Το 2017 ο Τομέας Επικοινωνίας εξέδωσε και δημοσιοποίησε στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr ) και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr ), συνολικά ( 8.215) Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις, ως εξής:



(249) για θέματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

(467) για θέματα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,

(7.499) δημοσιοποιήθηκαν από τα 14 Γραφεία Ενημέρωσης Δημοσιογράφων (Γ.Ε.Δ) των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας.

Από αυτά, 5.308 αφορούσαν θέματα ασφάλειας (71%), 928 θέματα τάξης (12%), 839 τροχαίας (11%) και 424 για διάφορα άλλα θέματα (6%).



1. Δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.



Δεδομένου ότι η «κοινωνία της πληροφορίας» εξελίσσεται καθημερινά αλλά και το γεγονός ότι δημιουργούνται συνεχώς νέα δεδομένα από τη χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και ιδίως των πολυάριθμων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media), το 2017, η Ελληνική Αστυνομία εντατικοποιησε την παρουσία της σε αυτά, με στόχο την άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των πολιτών, για τη δράση και το έργο της, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε ευαίσθητα και σημαντικά ζητήματα.



Aρχικα, η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ξεκίνησε με τη δημιουργία λογαριασμού στο Twitter το έτος 2010.



Στο λογαριασμό αναρτώνται χρηστικές πληροφορίες (π.χ. κίνηση στους δρόμους), ενημερώσεις για αποτελέσματα δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (π.χ. Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις), προβάλλεται το κοινωνικό έργο της και οι ειδικές Υπηρεσίες της, παρέχονται συμβουλές προς τους πολίτες για θέματα ασφάλειάς τους, ενώ σημαντική είναι η συνεισφορά του λογαριασμού σε περιπτώσεις αναζήτησης πληροφοριών για τροχαία ατυχήματα ή εξαφανισθέντα άτομα κ.λπ.



Ενδεικτικό της απήχησης του λογαριασμού στα επτά χρόνια λειτουργίας του ειναι ότι στα τέλη του έτους 2017 αριθμούσε (114.920) “followers”.



Το ίδιο έτος (2010) δημιουργήθηκε και το επίσημο κανάλι της Ελληνικής Αστυνομίας στο Youtube.



Στο κανάλι αναρτάται-δημοσιεύεται οπτικοακουστικό υλικό από Συνεντεύξεις Τύπου - Παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται για σημαντικές επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβάλλονται ενημερωτικά βιντεο για τις Ειδικές Υπηρεσίες της, κοινωνικά μηνύματα με χρηστικές συμβουλές καθώς και ειδικότερες επικοινωνιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.



Συνολικά, δημοσιεύθηκαν στο κανάλι από την έναρξη λειτουργίας του (889) βίντεο, ενώ κατά τη διάρκεια του 2017 δημοσιεύθηκαν συνολικά (128) βίντεο.



Αναλύοντας την δραστηριότητα των λογαριασμών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και την ευρύτερη αποδοχή τους αλλα και ανταπόκρισή από τους πολίτες, το Σεπτεμβρίου του 2016, τέθηκε σε λειτουργία η επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο Facebook.



Στο λογαριασμό καθημερινά αναρτάται συναφές υλικό με τους λογαριασμούς στο Twitter και το Υoutube, εμπλουτισμέμο σε κείμενο και οπτικοακουστικο υλικο. Μάλιστα σε διάστημα περίπου ενός μήνα, αριθμούσε (8.330) «φίλους» (friends).



Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος και της εμπιστοσύνης που επέδειξαν οι πολίτες στις αναρτήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο facebook, είναι η σημαντική προσάυξηση των «φίλων» του λογαριασμού σε (85.239) στο τέλος του έτους.



Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες επικοινωνιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλήθηκαν μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ως εξής:



Συλλογή παιδικών ζωγραφιών για την οδική ασφάλεια και διοργάνωση, από την ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τη "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", εκθέσεων ζωγραφικής με θέμα "Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών" σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κρήτη και Πάτρα.



Δημιουργία αντίστοιχων τηλεοπτικών σποτ για την προβολή των εκθέσεων παιδικής ζωγραφικής, τα οποία προσέλκυσαν συνολικά πάνω από 171.350 άτομα και στα τρία μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Twitter, Facebook και YouTube.



Δημιουργία βίντεο για την τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο και προσέλκυσε συνολικά πάνω από (15.700) άτομα σε Twitter , Facebook και YouTube.



Δημιουργία νέου τηλεοπτικού - ραδιοφωνικού σποτ - κοινωνικού μηνύματος για την οδική ασφάλεια, με τίτλο "Τα παιδιά μιλούν", το οποίο και προσέλκυσε συνολικά πάνω από (157.980) άτομα σε Τwitter, Facebook και YouTube.



Δημιουργία βίντεο-σποτ από το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Δυτικής Ελλάδας με αφορμή την Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το οποίο προβλήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κερδίζοντας συνολικά πάνω από (80.000) προβολές.



Δημιουργία βίντεο-σποτ από το Γραφείο Τύπου για την Ημέρα της Μητέρας, με πρωταγωνίστρια μητέρα-αστυνομικό, το οποίο προβλήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κερδίζοντας συνολικά πάνω από (23.000) προβολές



Δημιουργία βίντεο - σποτ και πραγματοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο του "Project Edward" της TISPOL για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Το βίντεο κέρδισε περίπου (20.000) προβολές και ευρεία απήχηση.

Δημιουργία βίντεο-σποτ με δράσεις κατά των ναρκωτικών,



πλάνα από την καύση κατασχεθέντων ναρκωτικών. Η δημοσίευση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προσέλκυσε περισσότερα από (30.000) άτομα συνολικά.



Δημιουργία εορταστικού βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τα Χριστούγεννα και τις ευχές για το Νέο Έτος βίντεο-σποτ και προώθηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ΕΛ.ΑΣ. Η ανάρτηση προσέλκυσε συνολικά (248.000) άτομα και έλαβε (7.500) αντιδράσεις ( ike κ.τλ.), ενώ ξεπέρασε τις (138.000) προβολές. Το εορταστικό βίντεο διατηρήθηκε στη λίστα με τις 10 κορυφαίες αναρτήσεις (viral) στο YouTube GR, επί μία εβδομάδα.



Ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βίντεο-σποτ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με ευχές για το νέο έτος, με πάνω από (76.000) προβολές.