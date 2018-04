Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέπτεται αύριο τις ΗΠΑ

Από τη 1 έως τις 3 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, στο πλαίσιο διμερών επαφών με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ-«Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joseph F. Dunford US Marine Corps».



Κατά την παραμονή του στην Ουάσινγκτον, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, θα συναντηθεί με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Άμυνας και θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του «Center for Strategic and International Studies».