Ο καιρός σήμερα
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017, 06:56
Ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού για την Παρασκευή και το Σάββατο.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ.
ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 2 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 37 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΟΠΙΚΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 2 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 38, ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΕΩΣ 35 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 KAI ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 37 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 30 ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ ΤΟΠΙΚΑ 33 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ. ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 35 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-08-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟ.
Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017, 06:56