Ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, με την υπογραφή της μεταβίβασης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.», η οποία είχε συσταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για τον σκοπό της αξιοποίησης του συγκεκριμένου ακινήτου και την καταβολή της πρώτης δόσης του τιμήματος, ύψους 10 εκατ. ευρώ.Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε πλειοδοτήσει η σύμπραξη των εταιρειών με τις επωνυμίες «NCH New Europe Property Fund II L.P.» και «NCH Balkan Fund L.P.».Το οικονομικό αντάλλαγμα για την απόκτηση του δικαιώματος της επιφάνειας από τη NCH Capital ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 2,3 εκατ. ευρώ αφορούν σε πιθανή συμμετοχή του ΤΑΙΠΕ∆ στη μελλοντική υπεραξία του ακινήτου έπειτα από έξι χρόνια. Τέλος, σε 75 εκατ. ευρώ εκτιμάται το σύνολο της επένδυσης για την ήπια ανάπτυξη του ακινήτου κατά την ίδια χρονική περίοδο.Η συνολική έκταση του ακινήτου στην Κασσιόπη της Κέρκυρας ανέρχεται σε 490.000 τ.µ. και μεταβιβάζονται τα 438.228,89 τ.µ., εκ των οποίων άνω των 320.000 τ.µ. θα παραμείνουν προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, ενώ στην υπόλοιπη έκταση ο επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει περίπου 35.000 τ.µ. για ήπια τουριστική ανάπτυξη.Η NCH Capital Inc., με έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς επενδύσεις. Οι δραστηριότητές της επεκτείνονται σε όλη την Ευρώπη και διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας 3 δισ. δολαρίων. Θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια funds στην περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, με παρουσία σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.Σύμφωνα με την εντεταλμένη σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, «η αξιοποίηση της περιοχής "Ερημίτης" της Κέρκυρας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των ΕΣΧΑΔΑ, με σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση, η οποία θα εκκινήσει μια σημαντική τουριστική επένδυση, που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναβάθμιση υφιστάμενων, αλλά και κατασκευή νέων υποδομών, ενθάρρυνση του αειφόρου παράκτιου τουρισμού, διασφάλιση της προστασίας περιβάλλοντος και ανάδειξη του φυσικού κάλλους των 490 στρεμμάτων που περιλαμβάνει το ειδικό σχέδιο. Αναμένεται να δημιουργήσει τουριστική, οικονομική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη συνολικά στα νησιά του Ιονίου, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν και τις αφίξεις στα νησιά του Ιονίου».Όπως ανακοίνωσε η πλευρά των επενδυτών, η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συμβάλλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην ανάπτυξη του νησιού, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επιπλέον επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και στην αναβάθμιση του παραθεριστικού προϊόντος της Κέρκυρας.Η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία μικτού τουριστικού θέρετρου υψηλής αισθητικής, κάτω από την ομπρέλα διεθνούς αλυσίδας παγκοσμίου φήμης, με το κατασκευαστικό κόστος να ξεπερνά τον αρχικό υπολογισμό των 100 εκατ. ευρώ.Ο προσανατολισμός του έργου στρέφεται προς την αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η επιλογή μελετητών και αρχιτεκτονικού γραφείου γίνονται με γνώμονα την εξειδίκευσή τους στον περιβαλλοντικό και βιοκλιματικό σχεδιασμό δίνοντας έτσι το στίγμα και τον προσανατολισμό του έργου. Προτίμηση δίνεται στον Έλληνα επαγγελματία, αποδεικνύοντας και εμπράκτως την εμπιστοσύνη της NCH Capital Inc. στο ελληνικό δυναμικό, φιλοσοφία η οποία συνεχίζεται σε όλα τα στάδια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.