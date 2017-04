Ομιλία για το μποζόνιο Χιγκς στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Ο καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Columbia Michael Tuts συνομιλεί με το κοινό την Πέμπτη 27 Απριλίου, στις 19.30, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.



Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Columbia ο καθηγητής θα παραθέσει μία και μόνο ομιλία με κεντρικό άξονα τρία ενδιαφέροντα ερωτήματα:



• Γιατί μας ενδιαφέρει το Μποζόνιο Χιγκς;

• Πώς το ανακάλυψαν 6.000 επιστήμονες στο CERN;

• Ποιο είναι το επόμενο βήμα;



Η έρευνα του καθηγητή Michael Tuts επικεντρώνεται στην Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών. Ο Michael Tuts διετέλεσε επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας των ΗΠΑ που συμμετέχει στο πείραμα ATLAS, ενός από τα τέσσερα κύρια πειράματα που υλοποιούνται στον Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή (LHC) στο CERN.



Εκτός από τη θεωρητική έρευνα, ο Μichael Tuts έχει την εξαιρετική ικανότητα να προσεγγίζει το ευρύ κοινό και να εξηγεί με τρόπο ελκυστικό και κατανοητό αφηρημένες και δυσνόητες επιστημονικές έννοιες.



Προβολή της ψηφιακής παράστασης: «Phantom of the Universe»



Θα ακολουθήσει η προβολή της ψηφιακής παράστασης: «Phantom of the Universe» στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο. Θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις (ώρες 20:45 και 21:30).



Από τον «αγώνα ταχύτητας» των πρωτονίων στον μεγαλύτερο επιταχυντή σωματιδίων του κόσμου στο Cern μέχρι την Μεγάλη Εκρηξη και το «αναδυόμενο» Σύμπαν, αλλά και την κατάβαση σε υπόγειο στην Νότια Ντακότα, σχεδόν 1.500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, η παράσταση αυτή εισάγει τους θεατές στην πολυσχιδή έρευνα για τη σκοτεινή ύλη.



Τις σκηνές αυτής της παράστασης, που «ζωντανεύουν» στον θόλο του Πλανηταρίου, φαντάστηκε o Michael Barnet, φυσικός στο Berkeley Lab, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο CERN, ως συντονιστής της διάχυσης των επιστημών.



Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Απαραίτητα είναι τα δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων θα πραγματοποιείται από τις 18:30 της ίδιας ημέρας από την Γραμματεία εισόδου του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο) και έως εξαντλήσεως των διαθεσίμων θέσεων. Θα διατεθούν 180 δελτία εισόδου. Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα μπορεί να προμηθευτεί ένα δελτίο εισόδου.