Παρουσία πλήθους κόσμου η τιμητική εκδήλωση, φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τον Νίκο Γκάλη

Παρουσία πλήθους κόσμου και αστέρων του αθλητισμού η τιμητική εκδήλωση, φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τον Νίκο Γκάλη που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και τη συνεργασία του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Δημήτρη ΠαπανικολάουΓ. Πατούλης: Το Nick Galis hall of famous game ήταν μια γιορτή του αθλητισμού – Ο Νίκος Γκάλης αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και είναι τιμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο σε μία εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήραΟ Νίκος Γκάλης αποθεώθηκε χθες βράδυ, στο Κλειστό Γήπεδο του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώθηκε προς τιμήν του με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και τη συνεργασία του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου.Το Nick Galis hall of famous game αποτέλεσε μια γιορτή του αθλητισμού κατά τη διάρκεια της οποίας η συγκίνηση του Νίκου Γκάλη ήταν εμφανής.Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή κατά την οποία, ο Νίκος Γκάλης παρέλαβε το τιμητικό τρόπαιο από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη, παρουσία παλαίμαχων αλλά και εν ενεργεία αθλητών.Ο Γ. Πατούλης χαρακτήρισε «τιμητικό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ένας μύθος του αθλητικού στερεώματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο σε μία εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε απόψε στο κλειστό γήπεδο εδώ στο Μαρούσι. Ο Νίκος Γκάλης είναι Εθνικό Κεφάλαιο για τη χώρα μας! Στο πρόσωπό του η Τοπική Αυτοδιοίκηση τιμά κάθε άνθρωπο ο οποίος με ήθος και αφοσίωση επιτυγχάνει τους στόχους του».Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε: «Είναι συγκινητικό να βλέπεις το θαυμασμό μικρών και μεγάλων στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει γράψει ιστορία στον αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ προσωπικά το Νίκο Γκάλη για την παρουσία του στο Nick Galis hall of famous game. Ο ζωντανός θρύλος του αθλητισμού με το ήθος του και την υποδειγματική αφοσίωση στους στόχους του κατάφερε να εμπνεύσει και να αποτελέσει πρότυπο για χιλιάδες παιδιά. Η χώρα του οφείλει πολλά για όσα προσέφερε».Να σημειωθεί ότι ο Ν. Γκάλης ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος από την υποδοχή του κόσμου και την τιμή που του έγινε. Αφού ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, το Δ. Παπανικολάου και το σύνολο των συντελεστών της διοργάνωσης δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και με τιμήσατε σήμερα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκαλοπάτι από την είσοδο στο Hall Of Fame. Μεγαλύτερη ευχαρίστηση για μένα όμως είναι που ακούστηκε το όνομα της Ελλάδας παγκοσμίως»Νωρίτερα είχε εκφράσει το θαυμασμό του στους αθλητές με αμαξίδιο οι οποίοι έλαβαν μέρος στον αγώνα. «Αυτά τα παιδία είναι ήρωες, εγώ τους θαυμάζω. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω στον κόσμο. Η προσπάθεια δεν θα πρέπει να σταματά ποτέ».Τα έσοδα από τα εισιτήρια της εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση των δράσεων της Κιβωτού του Κόσμου και του Χαμόγελου του Παιδιού.Στη διάρκεια του αγώνα πραγματοποιηθούν σειρά από events με την ενεργό συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, ενώ το παιχνίδι μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της συχνότητας της Novasports1.Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν: Δημήτρης Διαμαντίδης, Κώστας Τσαρτσαρής, Νίκος Χατζής, Μανώλης Παπαμακάριος, Θοδωρής Παπαλουκάς, Νάσος Γαλακτερός, Νίκος Μπουντούρης, Ευθύμης Ρεντζιάς, Βασίλης Σπανούλης, Μιχάλης Μουρούτσος, Θοδωρής Βλάχος, Περικλής Ιακωβάκης, Γιάννης Φουντούλης, Χρήστος Αφρουδάκης, Γιώργος Καραγκούνης, Χρήστος Χολίδης, Σάκης Αρσενίου, Βασίλης Κουρνέτας Νίκος Γραμματικός, Σάββας Καρυπίδης, Άννυ Κωνσταντινίδου, Τατιάνα Καββαδία, Ανθή Παπαηλία, Κατερίνα Σπαθάρου, Ζωή Κεχαγιά, Δώρα Παντέλη, Σοφία Κλιγκοπούλου, Εβίνα Μάλτση. Από τους προπονητές στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο Λιβέρης Ανδρίτσος και ο Χρήστος Σερέλης.Φωτογραφίες: Eurokinissi