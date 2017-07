Ποια είναι η εκλεκτή της καρδιάς του Κωστή Χατζηδάκη

Της Άντζελας Πεΐτση



Η πρώην Έπαρχος Λαγκαδά, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και γιατρός στο επάγγελμα, με ειδικότητα στην πλαστική χειρουργική, Πόπη Καλαϊτζή, είναι η εκλεκτή της καρδιάς του Αντιπροέδρου της ΝΔ, Βουλευτή Β΄ Αθηνών, Κωστή Χατζηδάκη.



Η σχέση τους κρατάει πολλά χρόνια με τους δυο τους, να κρατούν ιδιαίτερα διακριτικούς και χαμηλούς τόνους, προβολής της. Αξίζει να επισημανθεί πως είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού -χωρίς υπερβολή- εκείνοι που ήξεραν για την μακροχρόνια σχέση τους.



Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, την επέλεξε ως υποψήφια Αντιπεριφειάρχη Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.



Γεννήθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε με «άριστα» από το Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» και πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.



Εργάζεται σε Κλινική Αποκατάστασης στη Δρέσδη της Γερμανίας. Υπήρξε συνεργάτιδα του Athens Beverly Hills Plastic Surgery , στον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής.



Εργάστηκε δύο χρόνια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής κι έκανε το αγροτικό της στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης Σερρών.



Η κα Καλαϊτζή, παρακολούθησε το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΚΑΒ στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Κατέχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.



Το 2002 εξελέγη, με 15.000 σταυρούς, Νομαρχιακή Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Ανέλαβε το Γραφείο Νεολαίας, με δράσεις για την απασχόληση των νέων, την αντιμετώπιση του AIDS και των ναρκωτικών, τον ρατσισμό, την ασφαλή οδήγηση, την Ολυμπιακή Εκεχειρία.



Μάλιστα, είναι η πρώτη γυναίκα που έχει εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο του γυμναστικού συλλόγου «Ηρακλής». Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών «Σείριος».



Ήταν εθελόντρια στον τομέα πρώτων βοηθειών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που διοργανώθηκαν στην Αθήνα.



Στις εκλογές του 2006 εκλέχτηκε, με 19.000 ψήφους, στη θέση της Έπαρχου Λαγκαδά. Σημειώνεται πως είναι, η νεότερη Έπαρχος που έχει ποτέ εκλεγεί στην Ελλάδα.



Εργάστηκε για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, τη δημιουργία υποδομών, την ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών υγείας (κατάφερε να ιδρυθεί τομέας ΕΚΑΒ στο Λαγκαδά.



Συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και συντονίζει τις δράσεις του στη Β. Ελλάδα. Είναι μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας νεολαίας «Thessaloniki 2014».



Το 2010 επιλέχθηκε από το German Marshall Foundation of the United States ως εκπρόσωπος της Ελλάδας σε αποστολή 23 νέων Ευρωπαίων ηγετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, (ΕΕΦΙΕ) είχε οργανώσει επισκέψεις σε χωριά της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις και να δοθούν συμβουλές για θέματα υγείας στον πληθυσμό.



Στις αρχές του 2013 συμμετείχε με 16 νέους από όλο τον κόσμο με εμπειρία στον εθελοντισμό στο International Visitor Leadership Πρόγραμμα του State Departmenet με τίτλο: «American Youth: Inspiring Leadership and Civic Participation».



Κατέβηκε ως υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, στην β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στις εθνικές εκλογές του 2012, και ήταν η πρώτη επιλαχούσα με 8.600 ψήφους.