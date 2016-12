Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση της εφαρμογής Fight4Rights

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης 10 και 18 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο ξενοδοχείο the Golden Age of Athens Ημερίδα με θέμα:«Καταπολέμηση του αποκλεισμού μέσω τεχνολογίας » από το «Ινστιτούτο η εξέλιξη».Στα πλαίσια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της καινοτόμας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας με ονομασία Fight for Rights. Μία εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούμε να καταγγέλλουμε περιστατικά αποκλεισμού, ανώνυμα, είτε είμαστε θύματα είτε μάρτυρες.Αναλυτικότερα,Στην ημερίδα απήθυνε χαιρετισμό ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της ΝΔ, και τομεάρχης Aμύνης, ο οποίος εξέφρασε την συμπαράστασή του και τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τις τελευταίες τρομοκρατικές ενέργειες, τονίζοντας ότι αυτές οι πράξεις ενισχύουν τον αποκλεισμό ο οποίος δεν έχει θέση στην σύγχρονη κοινωνία μας.Ο κύριος Χαλίλ Αχμέτ, πρόεδρος Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος απένειμε τιμητική πλακέτα στον κύριο Γεωργιάδη αλλά και στον κύριο Μάκη Πουνέντη, σύμβουλο διοίκησης των γυμναστηρίων Yava για την χορηγία αυτών.Επίσης, ο κύριος Δημήτριος Αλεφαντής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες «Η Εξέλιξη» απένειμε τιμητική πλακέτα στον κύριο Πουνέντη Μάκη και εξέφρασε τα θερμά του ευχαριστήρια για την χορηγία των Yava στο έργο αυτό.O κύριος Ιλχάν Αχμέτ, Βουλεύτης ποταμιού από το νομό Ροδόπης με την σειρά του τόνισε πως η εφαρμογή είναι πολύ χρήσιμη για την κοινωνία μας αλλά και για τους μετανάστες οι οποίοι έχουν συμβάλλει στην οικονομία της χώρας μας κατά την δεκαετία του 90 και γέννησαν τα παιδιά τους στη χώρα μας. Πρόσθεσε πως δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν «απειλή» αλλά ως ευκαιρία οικονομικής αναζωογώνησης κάποιων γειτονιών.Ο κύριος Ζαν – Ντανιέλ Κολομπανί ως υπεύθυνος έργου της εφαρμογής Fight for Rights, ευχαρίστησε θερμά τα γυμναστήρια Yava, για την χορηγία τους σε αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα. Αναφέρθηκε στην ιδέα αυτού του έργου, την χρησιμότητα και την λειτουργία του. Τόνισε τόσο τα δικαιώματα όλων μας αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας από εμάς.Ο κύριος Νικόλαος Πέππας, οικονομολόγος και παραολυμπιονίκης μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολίτης στη χώρα μας με κινητικά προβλήματα ανέπτυξε τον όρο της διαφορετικότητας και πως έχουμε εφεύρει αυτή την λέξη για να στιγματίσουμε όσους δεν είναι σαν εμάς.Ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, απήθυνε χαιρετισμό μιλώντας για τον φόβο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης επισημαίνοντας πως η καταπολέμηση του αποκλεισμού είναι το αυτονόητο για τον καθένα προσωπικά.Στο στρογγυλό τραπέζι κάθισαν ο κύριος Αναστασόπολος, δικηγόρος και πρόεδρος Ε-θέμις, μιλώντας για τον γόρδιο δεσμό του νομοθέτη και την προστασία ελεύθερης έκφρασης του πολίτη, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα.Η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρος του γυναικείου Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος, εστίασε στην περιθοριοποίηση των γυναικών στην κοινωνία, χαρακτηρίζοντας πρωτότυπη και χρήσιμη την εφαρμογή Fight for Rights.Ο κύριος Μιχάλης Μαριώρας, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της θεολογικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξε στον θρησκευτικό αποκλεισμό επισημαίνοντας πως η Ελλάδα, αργά αλλά σταθερά φαίνεται να εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία.Η κυρία Ντίνα Βαρδαμάτου, συντονίστρια προγραμμάτων PRAXIS, υπενθύμισε πως ένα πολύ μικρό ποσοστό αποκλεισμού γίνεται ευρέως γνωστό με αποτέλεσμα να μην επέρχεται η λύση του προβλήματος, επιβεβαιώνοντας έτσι την χρησιμότητα της εφαρμογής.Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν επίσης ο κύριος Πάνος Ευσταθίου, Ορθοπαιδικός-χειρούργος και Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας, επισημαίνοντας πως είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει αποκλεισμό στο χώρο της υγείας προστατεύοντας έτσι και τους μετανάστες αλλά και τους πολίτες της χώρας μας.Η κυρία Πάμελα Καραβάς, προπονήτρια ανθρωπίνων δεξιοτήτων, Διευθύνων Σύμβουλος Coaching Evolution Int'l Ltd, ανέλυσε πως η εξωτερική εμφάνιση ανδρών και γυναικών έχει αλλάξει από πολύ μικρή ηλικία για να είναι «αρεστοί» στον κοινωνικό περίγυρο και να μην βιώνουν κατά μία έννοια τον αποκλεισμό.Ο κύριος Ζαλμάι Παστούν, αντιπρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδας και πρόεδρος Αφγανών Ελλάδας, αναφέρθηκε στην χρησιμότητα της εφαρμογής, τονίζοντας πως πολλοί μετανάστες δεν προβαίνουν σε καταγγελίες λόγω φόβου.Ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης στο Δίκτυο Επιχειρήσεων Νεολαίας, ως ο μικρότερος ομιλητής, μίλησε για τα στερεότυπα που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο λόγω ηλικίας.Τέλος, ο κύριος Χρήστος Κορομηλάς, συνεργάτης του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες «Η Εξέλιξη» έθιξε τον προβληματισμό του σχετικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και πως η κοινωνία δεν τους προφυλάσσει αρκετά.