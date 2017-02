Ψηφίστηκε το σχέδιο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων το Σάββατο το Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής, το οποίο εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Τουριστικής Προβολής Σπύρος Γαλιατσάτος.



Για το Επιχειρησιακό Σχέδιο ελήφθησαν υπόψη το γενικό και το τουριστικό προφίλ της ΠΙΝ, οι προτάσεις των φορέων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι στόχοι που θέτει η Περιφέρεια έως το 2020 και οι προτεραιότητες και δράσεις.



«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν προσεγγίζεται αποκομμένα, αλλά στο πλαίσιο λειτουργίας της στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ως πόλος τουριστικής ανάπτυξης που έχει να ανταγωνιστεί άλλους τουριστικούς προορισμούς.



Έτσι απαιτείται:Τόνωση των παραδοσιακών σχέσεων και καλλιέργεια νέων με την Ιταλία, ενδυνάμωση των σχέσεων με τις δυτικές ακτές της Βαλκανικής και της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου, ενίσχυση του ρόλου της ΠΙΝ ως προορισμού σημαντικών ροών τουριστών από την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο που εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν δυναμική τα επόμενα 15χρόνια, αξιοποίηση των αεροδρομίων (κυρίως της Κέρκυρας) και των λιμανιών» αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο.



Από την ανάλυση των στοιχείων αφίξεων στα αεροδρόμια της ΠΙΝ που παρουσίασε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σπ. Γαλιατσάτος γενικό συμπέρασμα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής κίνησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τόσο από άποψη αριθμού πτήσεων, όσο και από άποψη αριθμού επιβατών αφορά τις αφίξεις του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η ΠΙΝ καρπώνεται τους θετικούς ρυθμούς που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να αποτελεί προσφιλή τουριστικό προορισμό.



Επίσης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία από την κίνηση των λιμανιών σε όλα τα νησιά, η συχνότητα των δρομολογίων και οι μαρίνες σκαφών αναψυχής.



Οι φορείς που κατέθεσαν προτάσεις



Όσον αφορά στη διαβούλευση που διεξήχθη (ζητήθηκε από τους φορείς να καταθέσουν απόψεις στο διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2016) κατέθεσαν προτάσεις οι εξής: Δήμος Κέρκυρας, Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων, ΑΟCTA-Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυρας, Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, Δήμος Παξών, Δήμος Λευκάδας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, Δήμος Κεφαλονιάς, Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαληνίας-Ιθάκης, Δήμος Ιθάκης, Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ζακύνθου,



Οι στόχοι της ΠΙΝ



Ο κ. Γαλιατσάτος δήλωσε ότι «αφού λάβαμε υπόψη το ψηφισμένο από το Περ. Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, θέσαμε τους εξής συγκεκριμένους στόχους :



- Η ΠΙΝ να καταστεί ελκυστική σε νέες επενδύσεις .

- Να καταστεί ελκυστική στον εκσυγχρονισμό ενός τεράστιου επενδυμένου κεφαλαίου .

- Να έχουμε διάχυση των ωφελειών του τουρισμού στην κοινωνία.



Αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται από τον στόχο "ομπρέλα" ο οποίος είναι η ποιοτική διαφοροποίηση του τουριστικού ρεύματος , μέσω του οποίου θα οδηγηθούμε σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και αποδοτικότητα για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους προορισμούς, άμβλυνση της εποχικότητας και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον».



Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού εξήγησε το ρόλο της προώθησης διαφήμισης για την προσέλκυση τουρισμού και δήλωσε ότι η τουριστική προβολή της ΠΙΝ το 2016 κόστισε περίπου 65.000ευρώ, ποσό πολύ μικρό σε σχέση με τις δράσεις που έγιναν (καταχωρίσεις στα ΜΜΕ του εξωτερικού, συμμετοχή στις Τουριστικές Εκθέσεις, φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων, αφιερώματα και προώθηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συνεργασία με την Marketing Greece και διαδράσεις).



Οι νέες δράσεις για την τουριστική προβολή



Στα σχέδια της ΠΙΝ εκτός από τη συνέχιση της προβολής μέσω internet, κοινωνικών σελίδων δικτύωσης και καταχωρίσεις σε μεγάλα ΜΜΕ του εξωτερικού, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:



1. Δημιουργία Ενιαίας Επικοινωνιακής Πλατφόρμας η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα προβολής της Περιφέρειας και των τουριστικών προϊόντων της.

2. Δημιουργία θεματικών κειμένων για τους προορισμούς και τις εμπειρίες με την τεχνική του storytelling για αξιοποίηση σε στοχευμένες ενέργειες προώθησης

3. Δημιουργία photogallery για αξιοποίηση στην υλοποίηση καμπανιών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενέργειες δημοσιότητας

4. Δημιουργία θεματικών videos με τη μορφή webisodes για την ανάδειξη των προορισμών και των εμπειριών στα νησιά του Ιονίου με στόχο τη σπονδυλωτή προώθηση στο διαδίκτυο

5. Σχεδιασμός κι ανάπτυξη ενιαίας branded ψηφιακής πλατφόρμας για την προβολή της ενιαίας ταυτότητας της Περιφέρειας και των προορισμών και την προώθηση της καμπάνιας και του παραγόμενου περιεχομένου

6. Σχεδιασμός κι ανάπτυξη Tumblr Page με σκοπό την φιλοξενία και προώθηση του campaign concept & content. To Tumblr page θα λειτουργεί ως πυρήνας της καμπάνιας μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του campaign website

7. Έντυπες καταχωρήσεις και τηλεοπτικές διαφημίσεις σε μεγάλα μέσα του εξωτερικού με σκοπό την προσέλκυση διεθνούς κοινού

8. Πλάνο ψηφιακής προώθησης με στόχευση σε news & travel platforms για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί

9. Ψηφιακή προώθηση σε επιλεγμένα sites επισκεψιμότητας & αναγνωσιμότητας των βασικών αγορών της Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας.

10. Διεθνείς συνεργασίες με αναγνωρισμένα μέσα του εξωτερικού (Travel Channel, κ.α.) με σκοπό την προβολή και προώθηση των προορισμών και εμπειριών.

11. Διαφημιστική προβολή στο δίκτυο Yahoo, με στοχευμένες προβολές κειμένου και εικόνας

12. Δημιουργία ετήσιου event/ συνεδρίου τεχνολογίας

13. Ταξίδια γνωριμίας και εξοικείωσης με συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ του εξωτερικού και ειδικότερα δημοσιογράφων τουριστικού τομέα με σκοπό τη δημιουργία, μετάδοση και αναπαραγωγή θετικής δημοσιότητας

14. Υλοποίηση διαγωνισμών σε ραδιόφωνο ή εφημερίδα/ περιοδικό ή sites σε ΜΜΕ υψηλής αξίας στο εξωτερικό. Στόχος είναι η δημιουργία ενδιαφέροντος για τους προορισμούς, την σταδιακή αύξηση της διάδρασης με το κοινό και την ενίσχυση της διάθεσης για directbookings.

15. Παρουσιάσεις επιλεγμένων προορισμών των Ιονίων Νήσων σε στοχευμένα κοινά της Πολωνικής αγοράς

16. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις των χωρών – στόχοι με σκοπό την προώθηση στοχευμένων τουριστικών προϊόντων

17. Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και events που θα απευθύνονται σε επιλεγμένα κοινά – στόχος

18. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (smartphones), με στόχο τη μεγαλύτερη διάδραση με το κοινό καθώς και την παραγωγή αυθεντικού περιεχομένου από τους χρήστες (user generated content) για προβολή στο εξωτερικό.