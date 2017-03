Γ. Καμίνης από το Κατάρ: Η Αθήνα πόλος πολιτισμού

Για τη μεγάλη σημασία που έχει για την Αθήνα η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης σύγχρονης τέχνης documenta14, μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, σε εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη για το Αύριο», στη Ντόχα του Κατάρ.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, προσκεκλημένος των New York Times, είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την Αθήνα ως πόλο πολιτισμού, σε σημαντικούς παράγοντες της τέχνης που βρίσκονται αυτό το 3ήμερο στην πρωτεύουσα του Κατάρ και να παρουσιάσει τη μεγάλη διοργάνωση Σύγχρονης Τέχνης, που ξεκινά στις 8 Απριλίου.



Η διοργάνωση της documenta14 στην Αθήνα, από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο, έρχεται ως επιστέγασμα του μεγάλου δυναμισμού που επιδεικνύει η πόλη στις τέχνες και την πολιτιστική δημιουργία, τόνισε ο κ. Καμίνης, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην 60ετή ιστορία της, η documenta14, συν-φιλοξενείται από τη γενέτειρά της το Κάσελ, και την Αθήνα.



Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε ο κ. Καμίνης, στη σημαντική διάκριση να ανακηρυχθεί η Αθήνα για το έτος 2018, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε και αυτή η διοργάνωση να αποδειχθεί κέρδος για την πόλη. Υπογράμμισε επίσης τη συμβολή του νεοσύστατου Δικτύου Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων που έχει ως αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Τέλος ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι στον πολύ ισχυρό χάρτη μουσείων και ιστορικών τοπόσημων της Αθήνας, προστέθηκε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ ο δήμος Αθηναίων από την πλευρά του δημιούργησε διαδραστικό μουσείο για τον Πλάτωνα στο χώρο που δίδαξε, βρίσκεται σε συνεχή τροχιά αναβάθμισης της Πινακοθήκης του και κατασκεύασε το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στον πιο δημοφιλή -για τη νεολαία- χώρο, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.



Ο κ. Καμίνης ήταν ομιλητής στο ίδιο πάνελ με την Adrienne Clarkson, πρώην Γενική Κυβερνήτη του Καναδά 26th (1999-2005), καθώς και την Γενική Διευθύντρια της Unesco, Irina Bokova.



Τη συζήτηση συντόνισε ο αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times, Roger Cohen.