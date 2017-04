Σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου μονοπατιών ετοιμάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σχέδιο για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου θεσσαλικών μονοπατιών, ώστε να αναδειχθεί τουριστικά η περιοχή και να προβληθούν ακόμη περισσότερο τα μοναδικά brand names όπως είναι τα Μετέωρα, ο Όλυμπος, το Πήλιο, η Λίμνη Πλαστήρια, οι Σποράδες, ετοιμάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.



Οι απόψεις για τις δυνατότητες αυτού του εγχειρήματος κατατέθηκαν την Παρασκευή σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και με φορείς του τουρισμού.



Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διαδικασία έναρξης της πιστοποίησης των μονοπατιών της Θεσσαλίας, από τον διεθνή φορέα ERA (Europeans Ramblers Association) που αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα.



Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης Θανάση Παιδή, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά από ορειβατικούς και πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι έχουν καθαρίσει και σηματοδοτήσει πάρα πολλά μονοπάτια σε όλη τη Θεσσαλία.



Όπως σημείωσε ο κ. Παιδής, στόχος της Περιφέρειας είναι να καταγραφούν όλα αυτά τα μονοπάτια, να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και ένα δίκτυο θεσσαλικών μονοπατιών.



Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος marketing της Ένωσης Ξενοδόχωννομού Λάρισας Τάσος Γούσιος εξήγησε πως το 2013 ξεκίνησε η προσπάθεια για την ανάδειξη του περιβαλλοντικού τουρισμού για τη Θεσσαλία ώστε να προσεγγιστούν αγορές του εξωτερικού.



Σχετικά την υπόθεση της πιστοποίησης των μονοπατιών στην Ελλάδα ο κ. Γούσιος επισήμανε πως ήδη υπάρχει μια ανάπτυξη του τουριστικού ενδιαφέροντος, σημειώνοντας πως σε αυτή τη κατεύθυνση ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την προετοιμασία για την πιστοποίηση των μονοπατιών στη Θεσσαλία.



Σημειώνεται πως στη σύσκεψη συζητήθηκαν προτάσεις για το πώς θα συντονιστεί καλύτερα το έργο για την ολοκλήρωση και την ενοποίηση των μονοπατιών, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός να βρεθούν οι τρόποι συντήρησης των μονοπατιών.



Η έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης μονοπατιών της Θεσσαλίας με το σήμα Leading Quality Trails - Best of Europe, από τον διεθνή φορέα ERA θα ξεκινήσει στις 3-4 Μαΐου με το διήμερο workshop, όπου θα υποδειχτούν οι τρόποι διάνοιξης, σηματοδότησης και συντήρησης των μονοπατιών.



Σύμφωνα με ενημέρωση της Περιφέρειας, το Leading Quality Trails - Best of Europe είναι ένα πιστοποιητικό ποιότητας, τεχνικής επάρκειας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που απονέμει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (European Ramblers Association, ERA) σε δίκτυα μονοπατιών που αθροίζουν πάνω από 50 χλμ σειριακά, παρέχουν επαρκή υποδομή και πληρούν κριτήρια ποικιλότητας, ασφάλειας και εξυπηρετήσεων.



Το πιστοποιητικό κάνει τα δίκτυα αυτά πολύ πιο ελκυστικά στα μέλη των εθνικών ομοσπονδιών πεζοπόρων 33 κρατών της Ευρώπης, που αριθμούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη.



Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μια μεθοδολογία που συνέταξε πριν από 12 χρόνια η Γερμανική Ομοσπονδία Πεζοπορίας και υιοθετήθηκε από την ERA. Τα βασικά κριτήρια είναι να βρίσκεται μέσα σε φύση, να διαθέτει φιλική στον περιπατητή σηματοδότηση, να διέρχεται από σημεία µε εντυπωσιακή θέα, να περιλαμβάνει σημεία φυσικής ομορφιάς, να περνά από γραφικούς οικισμούς, να περιλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία, να διέρχεται από σημεία/υποδομές στάσεων για ξεκούραση, να υπάρχει διασφάλιση συνεχούς προσβασιμότητας και τέλος να υπάρχουν σημεία που παρέχονται υπηρεσίες διατροφής, αναψυχής κ.λπ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ