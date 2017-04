Τα κόμικς "καταλαμβάνουν" την Αθήνα

Επιστρέφει το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ κόμικς και από τις 7 έως τις 9 Απριλίου ίνει τον δικό τουπαλμό με εκδηλώσεις στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και υπαίθρια στους γύρω δρόμους.Το Comicdom Con Athens φιλοξενεί για δωδέκατη χρονιά εκθέσεις, προβολές, παρουσιάσεις, ανοικτές συζητήσεις με διεθνείς προσκεκλημένους (Μπενουά Σοκόλ, Ρίτσαρντ ΜακΓκουάιρ μεταξύ άλλων), εργαστήρια, όλα με ελεύθερη είσοδο.Η φετινή διεθνής έκθεση του Φεστιβάλ, είναι αφιερωμένη στη ετήσια ανθολογία κόμικς The Best American Comics 2016, με έργα καταξιωμένων, αλλά και ανερχόμενων Βορειοαμερικανών καλλιτεχνών.Η έκθεση History Repeating του 12ου Φεστιβάλ θέτει το δημοφιλές ερώτημα κατά πόσο επαναλαμβάνονται τα μοτίβα του παρελθόντος, ενώ στην επίσης επίκαιρη έκθεση The Art Of The Video Games, δεκαέξι Έλληνες δημιουργοί κόμικς δίνουν τις δικές τους εικονογραφήσεις εμπνευσμένες από τα αγαπημένα τους βιντεοπαιχνίδια.Στον διαγωνισμό Comicdom Cosplay, ήρωες από όλο το φάσμα της ποπ κουλτούρας ζωντανεύουν επί σκηνής, και ο νικητής θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό EuroCosplay, στο MCM EXPO του Λονδίνου.Η φετινή υπαίθρια έκθεση του φεστιβάλ έχει τίτλο «The Greek Character Concept», ενώνει νοητά τα δύο venues του Comicdom Con Athens 2017 και περιλαμβάνει χαρακτήρες και μοτίβα που αποτελούν σήματα κατατεθέντα του ελληνικού πολιτισμού: Από την πανέμορφη νύμφη του ζωντανού θρύλου, Milo Manara, μέχρι τους Έλληνες ήρωες του Marvel Universe, δια χειρός Barry Kitson, και από τη Wonder Woman της Emanuela Lupacchino, μέχρι τη Χίμαιρα του Mark Buckingham.Η Dani είναι η τιμώμενη καλλιτέχνις του Comicdom Con Athens 2017, ανθολογεί ορισμένες από τις καλύτερες δουλειές της, σε μία μικρή αλλά άκρως αντιπροσωπευτική έκθεση στο ισόγειο του Γαλλικού Ινστιτούτου, που θα παρουσιάζεται όλες τις ημέρες του φεστιβάλ.Τα καθιερωμένα παιχνίδια του Comicdom Con Athens επιστρέφουν και φέτος, από το δημοφιλές Κυνήγι Θησαυρού μέχρι το Wonder Woman Trivia, ένα session ερωτήσεων γύρω από τους χαρακτήρες και τις δημιουργίες του Jack Kirby, δημιουργικά παιχνίδια για παιδιά και πολλά ακόμα.Την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων (7/4), ο προσκεκλημένος του 12ου Comicdom Con Athens Βέλγος δημιουργός κόμικς Μπενουά Σοκάλ (Benoit Sokal), δημιουργός του δημοφιλούς videogame Syberia, συζητά με θέμα «Από τα κόμικς στα βιντεοπαιχνίδια».