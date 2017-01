Το θέμα του γιου των Ρούπα-Μαζιώτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης - συγκεντρώνονται υπογραφές

Ύστερα από πρωτοβουλία του δημοσιογράφου Νίκου Ρούσση, επί δεκαετία εκπροσώπου Τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα, άρχισαν, μέσω φέϊσμπουκ, να συγκεντρώνονται υπογραφές, σε σχετική επιστολή που απέστειλε σήμερα στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Νίλς Μουϊζνιεκς και με την οποία ζητείται ή άμεση παρέμβαση του, προς τις ελληνικές αρχές, προκειμένου ο ανήλικος γιος των Ρούπα-Μαζιώτη να πάψει να «προστατεύεται» σε απρόσωπα ιδρύματα και να δοθεί στην επιμέλεια των φυσικών του συγγενών.Ανάλογη επιστολή έστειλε και ο πρώην εκπρόσωπος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο Στρασβούργο, Νίκος Κατηφόρης, υποβάλλοντας κι αυτός το ίδιο αίτημα, για άμεση παρέμβαση του Επιτρόπου, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ανήλικου παιδιού της Ρούπα.Στρασβούργο 6 Ιανουαρίου 2017Αγαπητέ κύριε ΕπίτροπεΓνωρίζοντας, ως πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα επί μία δεκαετία αλλα και ως μόνιμος ανταποκριτής από το Στρασβούργο, για ελληνικά και κυπριακά ΜΜΕ τα τελευταία δέκα έτη, την ανυποχώρητη στάση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Επιτρόπου του για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο θέμα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά των παιδιών, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι:Μόλις πριν δύο ημέρες, οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν την Πόλα Ρούπα, καταζητούμενη εδώ και δύο χρόνια, για ποινικές πράξεις και για συμμετοχή σε απόπειρα διαφυγής του συζύγου της, που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.Το ζεύγος Μαζιώτη-Ρούπα, ωστόσο, έχει ένα εξάχρονο παιδί, το οποίο «συνελήφθη» από άνδρες της αντιτρομοκρατικής και αντί να δοθεί στους συγγενείς του ζεύγους, κρατείται φρουρούμενο και ...ανακρινόμενο στην ελληνική ασφάλεια.3.Παρά τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί στα σόσιαλ μίντια, οι ελληνικές αρχές αρνούνται να δώσουν το ανήλικο παιδί στους φυσικούς του συγγενείς (γιαγιά και θείες) παραβιάζοντας, εξ’ όσων γνωρίζω, το βασικό του δικαίωμα να ζεί ελεύθερο και τα άρθρα της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για απαγόρευση της κακομεταχείρισης, της άσκησης ψυχολογικής βίας και της βάναυσης συμπεριφοράς και μαλιστα εναντίον ενός παιδιού.Ελπίζοντας ότι η αντίδραση σας θα είναι άμεση κύριε Επίτροπε, για την αποτροπή της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός ανήλικου παιδιού, από τις ελληνικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, σημειώνοντας πως το ανωτέρω κείμενο είναι ήδη κοινοποιημένο για συγκέντρωση υπογραφών από έλληνες πολίτες.Μετά τιμήςStrasbourg, 6 January 2017Dear Commissioner,As a former CoE’s press spokesman for ten years in Greece, but also as a permanent press correspondent in Strasbourg for the Greek and the Cypriot media over the last ten years, I am perfectly aware of the uncompromising stance of the Council of Europe, you, the Commissioner, and the ECHR on the issue of the protection of children rights.Therefore I would like to draw your attention on the following:Just two days ago, the Greek authorities arrested Pola Roupa, as a fugitive from justice since 2014, and for her involvement in criminal acts and in the escape attempt of her husband incarcerated in the prison of Korydallos, Athens.The couple Maziotis-Roupa, however, has a six year old child, who was also “arrested" by the men of the antiterrorist forces. Since that moment the young boy has been detained in a particular location, and was questioned by the police.Notwithstanding the reactions in the social media, the Greek authorities refuse to give the minor child to his natural relatives (grandmother and aunts), thus violating his fundamental right to enjoy freedom, along with the Articles of the HR Convention prohibiting the child abuse, the verbal or psychological violence and a brutal treatment against a child.Hoping that your response will be immediate so as to prevent the violation of the rights of a minor child by the Greek prosecution authorities and the police, I would like to thank you, Mr. Commissioner, in anticipation noting as well that other Greek citizens are called on to sign-up to this initiative.Sincerely yours,Nikos ROUSSISJournalist - Press correspondent in Strasbourg for Greek and Cypriot media.commissioner@coe.intstefano.montanari@coe.intΔιαβάστε ακόμη: