Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα 200 καλύτερα της Ευρώπης και στα 350 του κόσμου

Ανάμεσα στα 200 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και στα 350 του κόσμου κατέταξε το Πανεπιστήμιο Κρήτης ο διεθνής οργανισμός κατάταξης πανεπιστημίων Times Higher Education (THE), ο οποίος ανακοίνωσε την Τετάρτη τα αποτελέσματα μιας νέας προσέγγισης στην κατάταξη των ιδρυμάτων.



Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης παραμένει μεταξύ των θέσεων 171-180 της κατάταξης και είναι μέχρι σήμερα το μοναδικό ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που κατατάσσεται στα πρώτα 200 ευρωπαϊκά. Στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται στις θέσεις 301-350.



Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στις θέσεις 201-250 πανευρωπαϊκά και 401-500 παγκοσμίως. Στη συνέχεια, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμπεριλαμβάνονται στις θέσεις 251-300 πανευρωπαϊκά και 501-600 παγκοσμίως.



Το έκτο ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που περιλαμβάνεται στη διεθνή κατάταξη είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, που κατατάσσεται στις θέσεις 301+ πανευρωπαϊκά και 601-800 παγκοσμίως.



Σύμφωνα με τον ΤΗΕ, το καλύτερο πανεπιστήμιο παγκοσμίως αλλά και πανευρωπαϊκά είναι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (University of Oxford). Στη δεύτερη θέση είναι το California Institute of Technology των ΗΠΑ, στην τρίτη το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (ΗΠΑ), ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (University of Cambridge) της Μ. Βρετανίας.



Την καλύτερη πεντάδα παγκοσμίως συμπληρώνει το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology).



Ειδικότερα, όσον αφορά την Ευρώπη, στην καλύτερη πεντάδα δεσπόζουν τέσσερα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, συνοδευόμενα από ένα ελβετικό:



1. Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (University of Oxford) - Μεγ. Βρετανία

2. Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ (University of Cambridge) - Μεγ. Βρετανία

3. Imperial College London - Μεγ. Βρετανία

4. ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Ελβετία) και

5. University College London (UCL).



Σημειώνεται ότι στην κατάταξη συμμετείχαν συνολικά 980 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, από τα οποία περίπου 400 είναι ευρωπαϊκά με έντονη ερευνητική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που αφορούν στη διδασκαλία, την απήχηση της έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και τη διεθνή τους παρουσία.



