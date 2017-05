Το συνέδριο του Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Κρήτη

Λίγες μόλις μέρες έμειναν για την έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.



Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 5, 6 και 7 Μαΐου στους χώρους του ξενοδοχείου ATLANTIS στο Ηράκλειο και έχει θέμα: «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία»



Εκτός από τον Ακαδημαϊκό κ. Ιωσήφ Σηφάκη, ο οποίος έχει βραβευτεί για τη συμβολή του στη θεωρία και την εφαρμογή μεθόδων επαλήθευσης, με το βραβείο Turing 2007, το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στην Πληροφορική και θα μιλήσει κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής έναρξης του συνεδρίου, με θέμα : «Κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο», την Παρασκευή 5 Μαΐου, πολλοί ακόμα αξιόλογοι επιστήμονες και ερευνητές διεθνούς κύρους θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου και θα μιλήσουν στις πολύ ενδιαφέρουσες ολομέλειες που έχουν προγραμματιστεί.



Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το όνομα του Andy Green, ενός από τους πλέον σημαντικούς ακαδημαϊκούς δασκάλους στο χώρο της Κοινωνιολογίας. Ο Andy Green, που είναι ήδη πολύ γνωστός στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, διδάσκει Συγκριτική Κοινωνική Επιστήμη στο Institute of Education του University College of London και διευθύνει το Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies (LLAKES). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη συγκριτική (ιστορική και κοινωνιολογική) μελέτη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των αρχών και των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών τους. Επιδεικνύει διαρκές ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την διαμόρφωση των κρατών και έχει διευθύνει σημαντικά, διακρατικά, συγκριτικά, ερευνητικά προγράμματα, που έχουν να κάνουν: με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τον οικονομικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη και την Ασία, με τη χρηματοδότηση και τη ρύθμιση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης με τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση. Η εισήγησή του στο συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε. θα επικεντρωθεί στις γενεαλογικές ανισότητες στην εκπαίδευση, την εργασία, το κράτος πρόνοιας μέσα από τη μελέτη του για το περιβάλλον της κρίσης που πλήττει τους νέους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης σημαντικές και υψηλού κύρους αναμένονται και οι εισηγήσεις στις υπόλοιπες ολομέλειες, στις οποίες συμμετέχουν αντίστοιχου επιπέδου ακαδημαϊκοί και ερευνητές από τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού. Ο καθηγητής του University of Wuppertal Heinz Sünker θα παρουσιάσει μια αξιόλογη εισήγηση για την Κριτική Θεωρία και θα εστιάσει στα ζητήματα της Δημοκρατίας στη σύγχρονη εποχή.



Ο καθηγητής στο University of Bielefeld Hans-Uwe Otto, θα μιλήσει γύρω από το αίτημα της προοδευτικής ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών. Η Jo Moran-Ellis, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο University of Sussex, θα παρουσιάσει μια κοινωνιολογική προσέγγιση γύρω από την πολιτική παιδεία στην παιδική ηλικία. Στην ίδια ολομέλεια με εισήγηση που έχει τίτλο «Πολιτική παιδεία στην κοινωνία της μετανάστευσης» συμμετέχει και φέτος ο Baros Wassilios, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σάλζμπουρκ, και η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου της Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη, με εισήγηση για την «Πολιτική παιδεία και παιδαγωγούσα κοινωνία».



Το συνέδριο πλαισιώνουν ακόμα με τη συμμετοχή τους στις ολομέλειες, κορυφαίοι Έλληνες Πανεπιστημιακοί όπως: Ο κ. Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο κ. Νίκος Παπαδάκης καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής κ. Αχιλλέας Ζαπράνης.



Το πάνελ των εισηγητών που έχει σχεδιάσει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εγγυάται ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο για την επιστημονική κοινότητα του Ηρακλείου και όχι μόνο. Ο αριθμός των εισηγητών που υπέβαλαν περιλήψεις και οι συμμετοχές των παρατηρητών που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον ανταποκρίνονται στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, που αποτελεί πια ένα ετήσιο θεσμό για την τοπική κοινωνία αλλά και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.



Πηγή: cretalive