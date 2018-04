Η αλληλεγγύη «αντίδοτο» στο άγχος των εξετάσεων

Την αλληλεγγύη, ως απάντηση στο άγχος που προκαλούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνει αμερικανική έρευνα.Καθώς φαίνεται, ο τρόπος μετάβασης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην τριτοβάθμια δεν απασχολεί μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά και την αμερικανική. Και αυτό διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των Αμερικανών μαθητών βιώνει πολύ έντονα το συναίσθημα του άγχους και του φόβου της αποτυχίας, εάν δεν γίνει δεκτό σε ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του κόσμου, σύμφωνα με τις διεθνείς κατατάξεις.Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του τμήματος Εκπαίδευσης του Harvard (Harvard Graduate School of Education), με τίτλο «Turning the Tide: Inspiring Concern for Others and the Common Good Through College Admissions» (Αντιστρέφοντας το κλίμα: Εμπνέοντας το ενδιαφέρον για τους άλλους και το κοινό καλό, μέσω των αιτήσεων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια), που παρουσίασε η καθηγήτρια Alison Cashin (Άλισον Κάσιν), στη συντριπτική τους πλειονότητα οι μαθητές που συμμετείχαν ανέφεραν ότι αυτό που μετράει περισσότερο στη ζωή τους είναι η ευτυχία και εν συνεχεία η προσωπική επιτυχία...Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr