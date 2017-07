Έξι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα την ώρα του σεξ

Το σεξ είναι μια εμπειρία στην οποία συμμετέχει ολόκληρο το σώμα και φυσικά και το μυαλό. Δείτε έξι εκπληκτικά πράγματα που συμβαίνουν την ώρα του σεξ χωρίς καν να το αντιλαμβάνεστε!1. Απελευθερώνονται ορμόνες που τονώνουν τη διάθεση: Η σεξουαλική επαφή προωθεί την απελευθέρωση ωκυτοκίνης, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «η ορμόνη της αγάπης» και καλλιεργεί τους συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ δύο ανθρώπων (ερωτικών συντρόφων, μαμάς και παιδιού κ.λπ.), αλλά και ντοπαμίνης, η οποία διεγείρει τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου.2. Διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία: Αυτό συνεπάγεται ότι αυξάνεται η ροή αίματος, κυρίως στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ώστε να είναι πιο απολαυστική η σεξουαλική εμπειρία.3. Αυξάνεται η ευαισθησία στο άγγιγμα: Οι ερωτογενείς ζώνες του σώματος, όπως ο λαιμός, τα αυτιά και φυσικά οι θηλές και τα γεννητικά όργανα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία –λόγω της αύξησης στη ροή αίματος που αναφέρθηκε παραπάνω αλλά και της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο.4. Αυξάνονται οι καύσεις: Μπορεί το σεξ να μη θεωρείται επίσημα γυμναστική, βοηθά όμως στην καύση μερικών έξτρα θερμίδων. Σε διάρκεια μισής ώρας, οι καύσεις μπορεί να φτάσουν και τις 100 θερμίδες, σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.5. Οι παλμοί της καρδιάς ανεβαίνουν: Από την πρώτη στιγμή της επαφής παρατηρείται άνοδος των παλμών, η οποία κορυφώνεται τη στιγμή του οργασμού. Οι παλμοί επανέρχονται στο φυσιολογικό περίπου 10 με 20 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ερωτικής πράξης.6. Όλο το σώμα χαλαρώνει: Μετά τον οργασμό και την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής απελευθερώνεται προλακτίνη, μια ορμόνη που προωθεί τη χαλάρωση και διώχνει το στρες.