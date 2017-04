Γιατί κάποια τραγούδια «κολλάνε» στο μυαλό

Σε όλους σχεδόν τους ανθρώπους όλο και κάποιο τραγούδι θα τους κολλήσει στο μυαλό και θα το σιγοτραγουδούν φωναχτά ή από μέσα τους κάθε λίγο και λιγάκι.Γιατί όμως συμβαίνει αυτό και ποιά τραγούδια είναι πιθανότερο να τρυπώσουν στο κεφάλι μας; Τώρα, για πρώτη φορά, μια μεγάλη βρετανική επιστημονική έρευνα έρχεται να δώσει απαντήσεις.Η μελέτη διαπίστωσε ότι εννέα στους δέκα άνθρωποι (90%) έχουν κάποιο τραγούδι κολλημένο στο μυαλό τους, το οποίο το «παίζουν» ξανά και ξανά για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει συνήθως, όταν κάποιος κάνει μπάνιο, περπατά ή κάνει τις δουλειές του νοικοκυριού. Όχι σπάνια, το τραγούδι εμφανίζεται «από το πουθενά» στο κεφάλι ενός ανθρώπου και αυτο-επαναλαμβάνεται σε...κουραστικό βαθμό.Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Κέλι Γιακουμπόφσκι του Τμήματος Μουσικής του Πανεπιστημίου του Ντάραμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογίας "Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts", ζήτησαν από 3.000 άτομα να πουν ποια τραγούδια τους κολλάνε συχνότερα στο μυαλό.Περισσότερα στο govastileto.gr