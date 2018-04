H νέα συνεργασία της Longchamp με τον σχεδιαστή Shayne Oliver είναι ότι πιο cool είδαμε σήμερα!

Ο οίκος Longchamp αποφάσισε να συνεργαστεί με τον σχεδιαστή Shayne Oliver του brand Hood By Air, για μια exclusive συλλογή.Τα πιο κλασικά σχέδια του οίκου αποκτούν cool χαρακτήρα, με αξεσουάρ και ready to wear κομμάτια, που απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες.Η χρωματική παλέτα της συλλογής περιλαμβάνει το λευκό, το μαύρο, το κόκκινο και το baby pink. To χαρακτηριστικό street style της Hood By Air ενώνεται με την κομψή διαχρονικότητα της Longchamp, οδηγώντας σε ένα πολύ ξεχωριστό αποτέλεσμα.Περισσότερα στο govastileto.gr