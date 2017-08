One night stand: Οι λόγοι που το μετανιώνουν άντρες και γυναίκες

Αρκετοί άντρες και ακόμη περισσότερες γυναίκες κρίνουν εκ των υστέρων λάθος την επιλογή τους να ενδώσουν σε μια στιγμιαία παρόρμηση και να κάνουν σεξ με ένα άτομο που μόλις γνώρισαν ή που δεν σκοπεύουν να ξαναδούν, δείχνει μια νέα εκτενής επιστημονική μελέτη που διεξήχθη σε Βραζιλία, ΗΠΑ, Καναδά και Νορβηγία και δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Evolutionary Behavioral Sciences.Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, όμως, άντρες και γυναίκες μετανιώνουν για διαφορετικούς λόγους το one night stand.Συγκεκριμένα, οι άντρες ανησυχούν ότι το σεξ δίνει ελπίδες σε μια γυναίκα για το μέλλον τους ως ζευγάρι, ενώ οι γυναίκες ως επί το πλείστον μετανιώνουν επειδή αισθάνονται ότι προχώρησαν πολύ γρήγορα στη σεξουαλική επαφή.Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν νέοι κάτω των 30 ετών, είναι η πρώτη που δείχνει ότι και τα δύο φύλα βιώνουν ποικίλα αρνητικά συναισθήματα μετά το σεξ. Τα συναισθήματα αυτά κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι η έλλειψη οικειότητας (όταν το άτομο νιώθει απόρριψη ή θέλει να έρθει πιο κοντά με τον σεξουαλικό σύντροφο), η έλλειψη απόστασης (δηλαδή το ακριβώς αντίθετο, όταν το άτομο δεν επιθυμεί να δεθεί με τον σεξουαλικό σύντροφο) και η φήμη (όταν το άτομο μετανιώνει επειδή θεωρεί ότι το one night stand δημιουργεί κακή εντύπωση για τον χαρακτήρα του).Μια βασική διαφορά που εντοπίζεται ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες είναι ότι οι πρώτοι ανησυχούν κυρίως για την έλλειψη απόστασης, ενώ οι δεύτερες για την έλλειψη οικειότητας. Όσο για την τρίτη κατηγορία, τα ευρήματα της μελέτης υπέδειξαν ότι άντρες και γυναίκες ανησυχούν εξίσου για τη φήμη τους μετά από ένα one night stand.«Τα αρνητικά συναισθήματα που συνοδεύουν τη σεξουαλική επαφή δεν είναι καινούριο φαινόμενο» δηλώνει ο Λιφ Έντουαρντ Ότενσεν Κένερ, καθηγητής ψυχολογίας στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας (NTNU) και ένας εκ των συντακτών της σχετικής μελέτης. Όσο για τους λόγους που συμβαίνει αυτό, ο ειδικός εκτιμά ότι «η σεξουαλική πράξη αυτή καθαυτή ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ δύο ανθρώπων όταν προωθεί την απελευθέρωση συγκεκριμένων ορμονών». Ωστόσο, όπως επισημαίνει, «όταν ένας άνθρωπος θεωρεί ότι έχει περισσότερα να κερδίσει αφήνοντας πίσω έναν συγκεκριμένο σεξουαλικό σύντροφο και προχωρώντας σε άλλες βραχυπρόθεσμες ερωτικές σχέσεις, τότε το σεξ προκαλεί πολύ συχνά αρνητικά συναισθήματα».Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν έχουν βιώσει ποτέ κάποιο αρνητικό συναίσθημα μετά το σεξ στα πρώτα στάδια της σχέσης. Ποσοστό 79-84% των αντρών δήλωσαν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα αρνητικό συναίσθημα τουλάχιστον μία φορά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 86-89%.Πηγή: govastileto.gr