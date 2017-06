Πώς επηρεάζεται η ερωτική ζωή μας από τα SMS;

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα μιας αμερικανικής δημοσκόπησης σε 2.000 άντρες και γυναίκες.Ακόμη και όσες προλάβαμε να ζήσουμε την προ-κινητού εποχή, όταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας με το σύντροφό μας ήταν το σταθερό τηλέφωνο (στο οποίο συχνά απαντούσε η μαμά του...), σήμερα δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε τις προσωπικές σχέσεις μας χωρίς τα smartphones. Πρόσφατα, λοιπόν, έγινε μια μεγάλη δημοσκόπηση από αμερικανικό περιοδικό σε 1.000 γυναίκες και 1.000 άντρες, για να διερευνήσει ειδικότερα ποιο ρόλο παίζει το sexting (η αποστολή ερωτικών μηνυμάτων) στη ζωή μας. Αυτά είναι μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματά της:1.Ανταλλάσσουμε συνέχεια SMS με τον αγαπημένο μας. Το 90% των συμμετεχόντων –αντρών και γυναικών– απάντησαν ότι στέλνουν καθημερινά μηνύματα στον καλό τους – το 43%, μάλιστα, τουλάχιστον δέκα την ημέρα! Φυσικά, δεν είναι όλα ερωτικά: κάποια αφορούν πρακτικά θέματα, π.χ. τα ψώνια στο σουπερμάρκετ. Σε κάθε περίπτωση αυτή η επικοινωνία ωφελεί τη σχέση μας γιατί «μας κρατά σε επαφή (...) και ανανεώνει το ρομαντισμό», σύμφωνα με την Ντέμπι Χέρμπινικ, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και συγγραφέα του βιβλίου The Coregasm Workout: The Revolutionary Method for Better Sex Through Exercise (The Coregasm Workout: Η επαναστατική μέθοδος για καλύτερο σεξ μέσω της άσκησης, εκδ. Seal Press).2.Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε sexting. Το 67% των αντρών και των γυναικών έχουν στείλει κάποια στιγμή στη ζωή τους ερωτικά SMS και/ή αποκαλυπτικές φωτογραφίες στους συντρόφους τους. «Δεν υπάρχει μόνο ένα είδος sexting» διευκρινίζει η δρ Χέρμπινικ. «Υπάρχουν μηνύματα με υπονοούμενα ή με σαφές περιεχόμενο. Υπάρχουν οι αισθησιακές φωτογραφίες και οι γυμνές φωτογραφίες».3.Σχεδόν όλοι όσοι έχουμε στείλει γυμνές φωτογραφίες δεν το μετανιώσαμε. Το 91% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησαν ότι διασκέδασαν την αποστολή αποκαλυπτικών selfies τους. Το ποσοστό μοιάζει εντυπωσιακό, αν σκεφτούμε τον πανικό που έχει σπείρει τους τελευταίους μήνες η διαρροή nude εικόνων διασημοτήτων στο διαδίκτυο. Κι όμως, παρόλο που το 40% των ανθρώπων ανησυχούν μήπως κάποτε οι φωτογραφίες τους πέσουν σε λάθος χέρια, αυτό δεν είναι αρκετό για να τους αποθαρρύνει κι έτσι να μην τις στείλουν.4.Τα κινητά συχνά προδίδουν τους άπιστους. Το 24% αντρών και γυναικών έχουν ανακαλύψει ότι ο σύντροφός τους τους απάτησε από κάτι που είδαν στο κινητό του. Μάλλον όχι τυχαία. Όπως είχε δείξει μια άλλη δημοσκόπηση, της διαδικτυακής υπηρεσίας Victoria Milan (ενός site γνωριμιών... για παντρεμένους και δεσμευμένους), το 83% όσων απιστούν επιλέγουν το smartphone τους για να επικοινωνούν με τον παράνομο εραστή ή την ερωμένη τους.5.Ωστόσο αρκετοί από εμάς δεν έχουμε κανένα δισταγμό να εμπιστευτούμε το κινητό μας στο σύντροφό μας. Συγκεκριμένα, το 77% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση είπαν ότι τσεκάρουν το τηλέφωνο του καλού τους (με τη συγκατάθεσή του). Επίσης το 54% των ζευγαριών μοιράζονται τους κωδικούς ασφαλείας τους. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι ψυχολόγοι δεν συνιστούν την τελευταία πρακτική: «Είναι ωφέλιμο και υγιές να διατηρούμε κάποια ανεξαρτησία σε μια σχέση» πιστεύει η Κέλι Κάμπελ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, προσθέτοντας: «Στα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια ο καθένας κρατά για τον εαυτό του ένα κομμάτι της προσωπικής ζωής του».