21η Athens Xclusive Designers Week: Αυτό είναι το πρόγραμμα των catwalks

Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν την έναρξη της 21ης Διοργάνωσης της Διεθνούς Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week (AXDW) που ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 31 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Απριλίου.Παρακάτω θα δείτε το πρόγραμμα των catwalks:Παρασκευή 31 Μαρτίου 201719:00 – KATHY HEYNDELS & GIANNETOS HAND MADE20:00 – .LAK21:00 – DSQUARED2 (special appearance)Σάββατο 1 Απριλίου 201717:30 – PARTHENIS18:30 – EVI GRINTELA19:30 – BROKERS20:30 – OLGA KARAVERVERI21:30 – CELIA DRAGOUNIΚυριακή 2 Απριλίου 2017 – NEW DESIGNERS DAY BY AMSTEL RADLER15:00 – J. KALUPAHANA / CHRISTINA E. VATSINA / MARILIA CHRISTINA16:00 – NAKOU MARIA / MARY PIETRI17:00 – IRENE ANGELOPOULOS / CHRYSAFIS STEFANOS18:00 – AVGOUSTA THEODOULOU / EUPHROSYNE VLASSI / IOANNIS ROUMELIOTIS19:00 – MISSIRLOU TAILOR / MK BY MARIOS20:00 – ΘΕΟ21:00 – CHRISTINA ZAFEIRIOU22:00 – NEW DESIGNERS AWARDS BY AMSTEL RADLER CEREMONYΠερισσότερα στο govastileto.gr