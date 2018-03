Αυτοί είναι οι φιναλίστ για το βραβείο «LVMH Prize for Young Designers»

Οι A-Cold-Wall, Charles Jeffrey Loverboy και Eckhaus Latta είναι μεταξύ των φιναλίστ για το 5ο ετήσιο βραβείο LVMH, του οποίου ο νικητής θα λάβει 300.000€ και ένα έτος mentorship.Την Πέμπτη (15/3), το Bussiness Of Fashion αποκάλυψε τους εννέα φιναλίστ για το Βραβείο LVMH για το 2018, ένας θεσμός που δημιουργήθηκε το 2014 και παρέχει σε έναν νέο σχεδιαστή μόδας 300.000€ και ένα έτος καθοδήγησης από στελέχη του πολυτελούς ομίλου.Πιο αναλυτικά οι φιναλίστ είναι: -Cold-Wall by Samuel Ross, Botter by Rushemy Botter – Lisi Herrebrugh, Charles Jeffrey Loverboy by Charles Jeffrey, Doublet by Masayuki Ino, Eckhaus Latta by Zoe Latta – Mike Eckhaus, Kwaidan Editions by Léa Dickely – Hung La, Ludovic de Saint Sernin, Matthew Adams Dolan και Rokh by Rok Hwang.Περισσότερα στο govastileto.gr