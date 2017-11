Editor’s picks: Τα must have κομμάτια για αυτή τη σεζόν!

Και ποια γυναίκα δεν θέλει να μαγνητίζει τα βλέμματα με το στιλ της; Η απάντηση είναι όλες! Οι συντάκτες μόδας του govastileto.gr είναι εδώ για να σε βοηθήσουν να ξεχωρίζεις με το στιλ σου αυτό τον χειμώνα, υιοθετώντας στο look σου τις κορυφαίες τάσεις της σεζόν!Γι'αυτό λοιπόν, κάναμε την έρευνά μας και σας παρουσιάζουμε τα 8 must have κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν φέτος από καμία γκαρνταρόμπα.Έχεις βαρεθεί τα φορέματα, τις ολόσωμες φόρμες και το συνδυασμό φούστα-μπλούζα; Αν ναι τότε αυτό το trend είναι για σένα! Πρόκειται για το γνωστό και πολυαγαπημένο blazer αλλά ως… φόρεμα!Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr