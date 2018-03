Ευαγγελία Αραβανή: Τι φόρεσε στο 8ο live του Dancing with the Stars;

Στο 8ο live του Dancing with the Stars, οι συμμετέχοντες χόρεψαν με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, άνθρωποι που «στέκονται δίπλα τους», χόρεψαν και δίπλα τους.Η παρουσιάστρια Ευαγγελία Αραβανή στο 8ο live του DWTS ήταν πιο λαμπερή και σέξι από ποτέ.Η οικοδέσποινα του χορευτικού σόου επέλεξε μία ολόσωμη φόρμα από το σχεδιαστικό δίδυμο MiRo. To look της συμπληρώθηκε από κοσμήματα Vourakis και παπούτσια Sante...Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr