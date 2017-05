«Fashion for Relief»: Τα πιο διάσημα μοντέλα του πλανήτη περπάτησαν στον show της Campbell για καλό σκοπό

To ετήσιο φιλανθρωπικό event της Naomi Campbell, «Fashion for Relief», κατάφερε για άλλη μια χρονιά, να αφήσει το δικό του στίγμα στο 70ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών.Το βράδυ της Κυριακής μοντέλα όπως η Kendall Jenner και η Bella Hadid, αλλά και τα iconic super models των 90s, Kate Moss και Naomi Campbell περπάτησαν για καλό σκοπό στο catwalk του «Fashion for Relief» κλέβοντας τις εντυπώσεις και συγκεντρώνοντας όλα τα φώτα πάνω τους.Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr