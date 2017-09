Γυμναστείτε με στιλ! Η νέα καμπάνια «DoYou» της Kylie Jenner με την PUMA

Έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση; Σε επηρεάζει η γνώμη των άλλων; Θα ήθελες να αλλάξεις; Αν σκέφτεσαι έτσι, τότε ήρθε η ώρα να φροντίσεις τον εαυτό σου και να πάρεις τα πάνω σου με γυμναστική!Όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι η αλλαγή της φυσικής μας κατάστασης βοηθά στο να αισθανόμαστε και να δείχνουμε πιο ελκυστικοί. Πόσοι όμως γνωρίζουμε τις ποικίλες επιδράσεις στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης μας; Έρευνες τόσο στο Journal of Health Psychology όσο και στο Psychology of Sport and Exercise δείχνουν ότι η γυμναστική μας φέρνει πιο κοντά στον πραγματικό μας εαυτό!Περισσότερα στο govastileto.gr