Η νέα συνεργασία έκπληξη της Supreme με τη Nan Goldin

Η Supreme έχει μια μακρά και αξιοζήλευτη ιστορία καλλιτεχνικών συνεργασιών, όπως με τους Damien Hirst, Larry Clark, KAWS, Peter Saville και πολλών ακόμη κατά τη διάρκεια των 24 ετών λειτουργίας της.Η επόμενη καλλιτέχνιδα με την οποία θα συνεργαστεί το brand είναι η γνωστή φωτογράφος Nan Goldin, της οποίας οι λιτές εικόνες φίλων και γνωστών που ζούσαν στο περιθώριο της αμερικανικής κοινωνίας θα εμφανιστούν σε διάφορα μπλουζάκια, σακάκια και σανίδες skate. Οι φωτογραφίες που επιλέχθηκαν περιλαμβάνουν εικόνες από τα projects: Misty and Jimmy Paulette in a taxi, NYC (1991) και Self portrait as a dominatrix, Boston (1977)…