Met Gala: Τα καλύτερα looks που έχουμε δει μέχρι σήμερα στο πιο διάσημο gala μόδας

Η αντίστροφη μέτρηση για το Met Gala 2018 έχει ξεκινήσει! Την περασμένη Τετάρτη μάλιστα το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης αποκάλυψε ότι το φετινό θέμα της εκδήλωσης θα είναι: «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination» (Ουράνια Σώματα: Μόδα και Καθολική Φαντασία) με οικοδέσποινες την Amal Clooney, την Rihanna και την Donatella Versace.Κάθε χρόνο, το Met Gala επιλέγει ένα θέμα όπου οι λαμπεροί προσκεκλημένοι καλούνται να του δώσουν σάρκα και οστά.Το Met Gala άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό το 1971 με το θέμα «Fashion Plate».Δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα που έχουμε δει μέχρι σήμερα στο gala μόδας:1971–1972: Fashion Plate1972–1973: Untailored Garments1973–1974: The World of Balenciaga1974–1975: Romantic and Glamorous Hollywood Design