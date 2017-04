Ο οίκος μόδας Rodarte στο Εθνικό Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες

Το Εθνικό Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες (National Museum of Women in the Arts) στην Ουάσινγκτον - το μουσείο με αποκλειστικό σκοπό την αναγνώριση της γυναικείας δημιουργίας στο χώρο της τέχνης- γιορτάζει την 30η επέτειο από την ίδρυσή του και θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μία έκθεση αφιερωμένη στη μόδα.Για την είσοδο στη σκηνή της μόδας, το NMWA επέλεξε τον οίκο Rodarte ως θέμα της ιδιαίτερης έκθεσής του. Το brand έχει μία μοναδική προσέγγιση στο σχεδιασμό ενδυμάτων και συνδέεται με τον κινηματογράφο και με τον κόσμο της τέχνης, οπότε η διευθύντρια του μουσείου, Σούζαν Φίσερ Στέρλινγκ θεώρησε ότι οι σχεδιάστριες του οίκου Rodarte, Κέιτ και Λόρα Μάλιβι είναι η καταλληλότερη επιλογή για μία έκθεση με θέμα τη μόδα.Εργάζονται σαν καλλιτέχνες με την έννοια ότι παράγουν έργο με παραδοσιακό τρόπο, πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα που επιβάλλει μεγάλες επιδείξεις μόδας, ζουν στο Λος Άντζελες και έχουν πολύ ενδιαφέρουσα σχέση με τον κινηματογράφο και τη σκηνή τέχνης, δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου στο WWD.Περισσότερα στο govastileto.gr