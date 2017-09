Πάρτε μια γεύση από τη νέα συλλογή του Karl Lagerfeld με τη Vans!

Ο Karl Lagerfeld και η Vans αποκαλύπτουν την πλήρη συλλογή υποδημάτων και ενδυμάτων που γεννήθηκε από την συνεργασία τους και που έχει καταφέρει να κάνει τα κομμάτια της ήδη must have item για τους λάτρεις της streetwear μόδας.Η συλλογή περιλαμβάνει έξι παραλλαγές στις κλασσικές εκδόσεις των Vans, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων μοντέλων Sk8 Hi και Old Skool καθώς και το χαρακτηριστικό Slip Ons με την σκακιέρα. Σε όλα όμως τα σχέδια έχει προστεθεί η σιλουέτα του Lagerfeld.Περισσότερα στο govastileto.gr