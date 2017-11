Τα αγγελάκια της Victoria’s Secret με punk δημιουργίες Balmain στο πιο sexy catwalk του πλανήτη!

Tο φετινό σόου της Victoria’s Secret περιλάμβανε μια μοναδική συνεργασία με τον Balmain σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το κολοσσιαίο brand εσωρούχων συνεργάζεται με έναν high-end σχεδιαστή τόσο για runway looks όσο και για μια συλλογή λιανικής.Ο creative director του Balmain, Οlivier Rousteing εκτός από το να δημιουργήσει custom looks επάνω στα μοντέλα βοήθησε και την ομάδα της VS Secret να κατασκευάσει και μια επιλογή από κομμάτια που απευθύνονται σε καταναλωτές η οποία θα είναι διαθέσιμη προς πώληση online και στα καταστήματα από τις 29 Νοεμβρίου.Περισσότερα στο govastileto.gr