Το govastileto.gr & η Fullah Sugah προτείνουν 6 all day stylish looks!

Το govastileto.gr φωτογραφίζει αποκλειστικά την Τζώρτζια Βαϊνά, με φόντο τα όμορφα τοπία της χειμωνιάτικης Αθήνας και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τη ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ της Fullah Sugah, μέσα από έξι διαφορετικά outfits που επέλεξε μόνο για εμάς!Η Fullah Sugah, είναι το όνομα της μόδας για τη γυναίκα του σήμερα, που τη χαρακτηρίζει η θηλυκότητα, η δυναμική προσωπικότητα και το μοναδικό στιλ. Μέσα από την νέα της συλλογή, μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, για να ολοκληρώσεις ένα ισορροπημένο mix and match total look, με τσάντες, υποδήματα ακόμα και αξεσουάρ!Προτείνουμε looks που μπορούν να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ και φυσικά να κλέψουμε τις εντυπώσεις. Οι γραμμές των ρούχων της νέας συλλογής, κολακεύουν το σωματότυπο κάθε γυναίκας επιλέγοντας τα σωστά ρούχα και κάνοντας το σωστό styling που της ταιριάζει.Πώς θα πετύχουμε να είμαστε στιλάτες όλες τις ώρες της ημέρας και να κάνουμε τη διαφορά;Η Τζώρτζια φόρεσε ένα βελούδινο σετ, φούστα-μπλούζα στο ίδιο χρώμα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το βελούδο είναι από τις κορυφαίες τάσεις του χειμώνα στα ρούχα και φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συμπλήρωσε το look με μαύρα σουέντ ankle boots, μαύρη τσάντα τροχονόμο και κόκκινο σουέντ παλτό που σίγουρα κάνει και τη διαφορά!Περισσότερα στο govastileto.gr