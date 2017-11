Το Victoria's Secret fashion show look της Elsa Hosk περιλαμβάνει 275,000 κρύσταλλα Swarovski!

Μπορεί η συνεργασία της Victoria's Secret με τον Balmain για το φετινό fashion show του διάσημου οίκου να είναι το talk of the town αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την εξίσου εκπληκτική συνεργασία του διάσημου brand εσωρούχων με τη Swarovski.Συγκεκριμένα με αφορμή τη 15η επέτειο της συνεργασίας της VS με τη Swarovski, το φημισμένο κοσμηματοπωλείο αποφάσισε να το γιορτάσει χαρίζοντας ένα εκατ. κρύσταλλα Swarovski που θα κοσμήσουν τις δημιουργίες και όχι μόνο του catwalk στη Σαγκάη.Το Victoria's Secret fashion show look της Elsa Hosk που είναι άγγελος του οίκου από το 2015 περιλαμβάνει 275.000 πολύχρωμα κρύσταλλα Swarovski, 200 μέτρα από κορδέλα, χειροποίητα κοσμήματα και φτερά.Περισσότερα στο govastileto.gr