Εσύ ξέρεις ποια είναι η σωστή απόχρωση make up για την επιδερμίδα σου;

Είναι συχνό φαινόμενο το make up να μοιάζει με μάσκα πάνω σε κάποια φίλη, γνωστή ακόμα και σε εμάς. Είτε κάτι που προσπαθήσαμε δεν μας πέτυχε, είτε απλώς αγοράσαμε την εντελώς λάθος απόχρωση για διάφορους λόγους.Ακολουθούμε λοιπόν δύο βασικούς κανόνες για την απόχρωση του make up σύμφωνα με τους ειδικούς:Λευκή επιδερμίδαΧρησιμοποιούμε make up που περιέχουν μέσα λίγο ροζ η λίγο πορτοκαλί έτσι ώστε να σπάει η φυσική χλομάδα του δέρματος προσοχή όμως γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκουραίνουν πολύ!