Feather Brows: H νέα τάση στα φρύδια που έχει γίνει ανάρπαστη

Η Stella Sironen είναι Φινλανδή, είναι 19 χρονών και είναι καλλιτέχνης του make up. Μια Κυριακή ο φίλος της είχε μια έκλαμψη την ώρα που χτένιζε τα φρύδια της καλής του.«Ξαφνικά, ξέσπασε σε γέλια» είπε η Stella στη «The Huffington Post» και συνέχισε: «Είχε κάνει χωρίστρα στα φρύδια μου. Γελάγαμε όλο το βράδυ».Την επόμενη μέρα, με ένα stick η Stella επανέλαβε την καλλιτεχνική «παρέμβαση», τη συνόδευσε με εντυπωσιακή μπλε μάσκαρα και ανέβασε τη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram.Η ανάρτηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου και αφού απέσπασε πάνω από 45.000 likes, γεννήθηκε το hashtag #featherbrows. H διαδικτυακή κοινότητα γυναικείου καλλωπισμού χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα: το «YAS I Shall Recreate This Look» και το «Ick, No Those Are The Stuff Of Nightmares».Περισσότερα στο govastileto.gr