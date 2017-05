H 5χρονη beauty blogger Charli Rose που βάφεται καλύτερα από εμάς!

H Charli Rose μόλις παρουσίασε ένα καινούριο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Youtube, όπου μας δείχνει πώς εφαρμόζει τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς από τη νέα σειρά της Tarte που έχει θέμα «Unicorns» (μτφρ. μονόκεροι). Mε άλλα λόγια, καταλαβαίνεις πως πρόκειται για ένα εντελώς… παραμυθένιο make up look, το οποίο η Charli φαίνεται να «κατέχει» πολύ καλά.Δεν είμαστε σίγουρες αν εγκρίνουμε την έκθεση ενός – μόλις – 5χρονου κοριτσιού στο Youtube, η οποία φαίνεται να ξέρει για το μακιγιάζ περισσότερα από εμάς, αλλά σίγουρα αυτό είναι το πιο cute βίντεο που θα δεις όλο το μήνα. Ίσως πάρεις και ιδέες για τα δικά σου make up looks.Δείτε το βίντεο στο govastileto.gr