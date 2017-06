H beauty editor του govastileto.gr σας προκαλεί να δοκιμάσετε το glitter στα φρύδια

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και έφτασε η στιγμή να «φορέσετε» την αστερόσκονή σας και να λάμψετε. Με ποιον τρόπο; Μα, φυσικά, με τη βοήθεια του glitter, καθώς glitter has never been cooler.Μία τάση που την είδαμε στα fashion weeks και το τελευταίο διάστημα έχει γίνει νούμερο 1 πρόταση στα social media.Glitterselfie with ombre brows. Μία ομολογουμένως ιδιαίτερη πρόταση για πολύ τολμηρές. Συνήθως χρησιμοποιείτε την ειδική κόλλα για βλεφαρίδες και στη συνέχεια ταμποναριστά εφαρμόζετε το glitter (εάν δεν θέλετε να μείνετε χωρίς φρύδια, απλώς μην το δοκιμάσετε!).Περισσότερα στο govastileto.gr