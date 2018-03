Η Kim Kardashian μόλις ανακοίνωσε τη νέα της σειρά καλλυντικών με τον πιο γλυκό τρόπο!

Η Kim Kardashian είναι μία από τις πιο πετυχημένες διάσημες γυναίκες και αυτό δύσκολα το αμφισβητεί κανείς. Τόσο το δημοφιλές reality show Keeping up with the Kardashians όσο και η σειρά καλλυντικών KKW που κάθε φορά γίνεται ανάρπαστη της αποφέρουν τεράστια έσοδα.Αυτή τη φορά η διάσημη τηλεπερσονα φωτογραφήθηκε με τη μητέρα της Kris και τη γιαγιά της, M.J. θέλοντας έτσι να δείξει πως τα η νέα της σειρά με concealer αφορά όλες τις γενιές γυναικών και όχι μόνο τα νεαρά μοντέλα.Περισσότερα στο govastileto.gr