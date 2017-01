Καθημερινά beauty looks για τις εμφανίσεις σας στο γραφείο

Έχει συμβεί σε πολλές από εμάς: Είστε στον δρόμο για το γραφείο και αισθάνεστε ότι χρειάζεστε μια μικρή αλλαγή για να νιώσετε ότι το look σας είναι ολοκληρωμένο. Έτσι δεν είναι; Μπορεί να έχετε τα ρούχα και τα παπούτσια που πρέπει, αλλά αναζητείτε μερικές αλλαγές που θα δώσουν στο look σας ένα πιο επαγγελματικό στιλ μέσα σε λίγα λεπτά. Παρακάτω θα βρείτε μια συλλογή από συμβουλές για να δημιουργήσετε look για το γραφείο που ταιριάζουν στην καθημερινότητά σας.1. Αυστηρές γραμμές και έντονα χείληΤίποτα δεν σας κάνει να δείχνετε πιο αποφασιστικές από μια καθαρή γραμμή eye liner στα μάτια και μια δόση χρώματος στα χείλη. Εφαρμόστε ένα υγρό eye liner όσο...Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr