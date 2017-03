Νέο πρόσωπο της καμπάνιας των Dolce&Gabbana η Εμίλια Κλαρκ!

Μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ιταλικού οίκου μόδας Dolce & Gabbana ότι ο Κιτ Χάρινγκτον (γνωστός ως Τζον Σνόου στο «Game of Thrones») θα είναι το νέο πρόσωπο του ανδρικού αρώματος «The One», αποκαλύφθηκε ότι η Εμίλια Κλαρκ, μία από τις πιο δημοφιλείς ηρωίδες της τηλεοπτικής σειράς, θα διαφημίσει τη γυναικεία έκδοση του αρώματος.



«Η Εμίλια Κλαρκ ενσαρκώνει τέλεια τη γυναίκα Dolce & Gabbana: είναι λαμπερή και γεμάτη ζωή» αναφέρουν σε δήλωσή τους οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana.



«Η προσωπικότητά της και η φυσική ομορφιά της θα αποτυπώσουν την ουσία αυτής της νέας εκστρατείας: χαρούμενη, αυθόρμητη και γεμάτη ζωή. Αυτή είναι η "The One"».



Και οι δύο διαφημιστικές καμπάνιες θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2017, λίγους μήνες μετά την προβολή της 7ης σεζόν του «Game of Thrones», σύμφωνα με το «Harper’s Bazaar».



Το «Game of Thrones» είναι πολύ δημοφιλές και στην Ιταλία. Στις αρχές του μήνα, όταν ο Χάρινγκτον ταξίδεψε στη Νάπολη για τα γυρίσματα της διαφήμισης του «The One», προκάλεσε πανικό. Θαυμαστές της τηλεοπτικής σειράς έφτασαν από διάφορα μέρη της Ιταλίας, για να δουν έστω και για λίγο τον αγαπημένο τους ηθοποιό.