Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε με το self tanning

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερες είναι οι γυναίκες που επιδίδονται στο self tanning. Δηλαδή, το μαύρισμα στο σπίτι. Σε όλες μας αρέσει η ελαφρώς ηλιοκαμένη επιδερμίδα, όμως τα self tanners εγκυμονούν πολλούς κινδύνους.Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει streaky εφαρμογή, άνιση κατανομή προϊόντος ή και πορτοκαλί αποτέλεσμα που θυμίζει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να αποφύγουμε, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, ας δούμε μερικά λάθη που κάνουμε με το self tanning!Δεν κάνουμε προετοιμασίαFail to prepare, prepare to fail! Αν δεν δώσετε την απαραίτητη προσοχή στην προετοιμασία πριν την εφαρμογή του self tanner, τα αποτελέσματα σίγουρα δεν θα είναι τα επιθυμητά. Θα έχετε γραμμές, ανόμοια εφαρμογή και μερικά πιο σκούρα σημεία.Ξεκινήστε κάνοντας απολέπιση στο δέρμα σας με ένα body scrub. Αυτό θα κάνει το δέρμα σας πιο λείο και έτσι το προϊόν θα γλιστράει πιο εύκολα και θα κατανεμηθεί καλύτερα.Μην εφαρμόζετε ενυδατική σε όλο το σώμα, καθώς μπορεί να εμποδίσει το προϊόν από το να "κολλήσει" όπως πρέπει στο δέρμα μας. Παρόλα αυτά, είναι καλό να ενυδατώσετε τις πιο ξηρές περιοχές, όπως τους αγκώνες, τα γόνατα κλπ.Ξυριστείτε τουλάχιστον 12 ώρες πριν την εφαρμογή για να είστε σίγουρες πως οι πόροι σας έχουν κλείσει. Μάλιστα, αμέσως πριν την εφαρμογή, μπορείτε να ρίξετε παγωμένο νερό στην περιοχή και να την στεγνώσετε ταμποναριστά για να σιγουρευτείτε.